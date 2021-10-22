【房屋供應】經民聯倡規劃發展與收地建屋並行　10年內開發2,400公頃土地

▲ 經民聯今日發表《加快建屋急民所急》研究報告。（陳葆琳攝）

經民聯今日發表《加快建屋急民所急》研究報告，提出政府在房屋政策上訂立具體的政策目標，應由161平方呎增加至200平方呎，讓市民先看到「住大啲」的曙光，再循序漸進增加至215至237平方呎，並爭取10年內開發2,400公頃土地，增加65萬個公私營房屋單位，以滿足市民安居需要。

經民聯在報告中提出9項建議，包括規劃發展與收地建屋並行，不要等到規劃完成後才收地建屋。經民聯主席盧偉國指，在新界開發上，政府應該一方面，進行全面的研究和規劃，並透過修訂現行法例為發展掃除障礙；另一方面，一些地區已經劃為住宅區，有關收地工作就不必等到規劃完成後才進行，應爭分奪秒覓地建屋。

盧偉國續指，收地工作卻不能等候 1 年完成檢討後再進行，建議當局在檢討有關法例及機制的同時，先行調高賠償金額，以現時甲級賠償金額為起點，所有收地以不低於甲級標準作賠償，並按地價走勢等因素適時調整賠償金額。鄉議局曾表示，全港7,300個祖堂共持有逾2,400公頃祖堂地。經民聯估計，若政府以甲級農地標準作賠償，能吸引近半祖堂地持份者賣地。

立法會議員梁美芬則表示，政府應扶助將工廠大廈改建為過渡性房屋，適當補助工廠業主以加快改建工作。由於住宅樓宇的消防等安全規格比工廈要高，改建為過渡性房屋需要投入大量的時間和成本，很難向過渡性房屋的住戶收取商業上合理的回報，令業主對改建工廈為過渡性房屋缺乏興趣。

經民聯建議政府提供技術支援，協助業主進行改建，讓業主以更靈活及有經濟效益的方式改建工廈，以符合消防等安全規格，並適當補助工廠業主，包括部分租金，或日後容許業主將物業公開拆售。

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記者：陳葆琳