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【渣打馬拉松2021】今晚起本港多處實施臨時封路　一文看清交通改道安排

社會 10:40 2021/10/23

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

周六晚起本港多處實施臨時封路，一文看清封路改道安排。（資料圖片）

渣打香港馬拉松將明天（24日）舉行。為配合舉行馬拉松，警方將於新界南、西九龍及香港島實施特別交通安排。

新界南

由屯門公路通往汀九橋南行線的支路將於10月23日晚上11時30分開始至翌日下午約1時15分封閉，直至道路可安全重開。

以下特別交通措施將於10月23日晚上11時45分開始至翌日下午約1時15分實施，直至道路可安全重開：

封路包括：青葵公路南行線、長青隧道南行線、長青公路南行線及汀九橋南行線，青嶼幹線往長青公路南行線的各出口等。

交通改道包括：由大嶼山往九龍的車輛須改經青衣西北交匯處、青衣北岸公路、青荃路、荃灣路、葵涌道、長沙灣道及荔枝角道，由馬灣往九龍的車輛須改經青衣西北交匯處、青衣北岸公路、青荃路、荃灣路、葵涌道、長沙灣道及荔枝角道等。

詳情即看香港馬拉松2021的特別交通及運輸安排新界南封路安排地圖

西九龍

特別交通措施將於10月24日分階段實施，第一階段（凌晨0時45分開始）、第二階段（凌晨1時40分開始）、第三階段（凌晨2時30分開始）、第四階段（凌晨4時開始）、第五階段（凌晨4時45分開始）。

封路包括：介乎梳士巴利道與柯士甸道的彌敦道北行線；介乎金巴利道西行線與中間道的彌敦道南行線；九龍公園徑南行第一線近北京道等。

詳情即看香港馬拉松2021的特別交通及運輸安排西九龍封路安排地圖

港島

特別交通措施將視乎比賽時間或在有需要時分階段實施，第一階段（凌晨1時30分至約下午1時30分）、第二階段（凌晨3時至約下午1時30分）、第三階段（凌晨3時至約下午2時）。

封路包括：介乎菲林明道與杜老誌道的會議道；介乎駱克道與謝斐道的堅拿道東南行線；怡和街東行線；糖街等。

詳情即看香港馬拉松2021的特別交通及運輸安排港島灣仔北及銅鑼灣封路安排地圖港島中西區封路安排地圖

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責任編輯：李榮忠

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