【渣打馬拉松2021】周六晚起本港多處實施臨時封路　一文看清封路改道安排

▲ 周六晚起本港多處實施臨時封路，一文看清封路改道安排。（資料圖片）

渣打香港馬拉松將於下周日（24日）舉行。為配合舉行馬拉松，警方將於新界南、西九龍及香港島實施特別交通安排。

新界南

由屯門公路通往汀九橋南行線的支路將於10月23日晚上11時30分開始至翌日下午約1時15分封閉，直至道路可安全重開。

以下特別交通措施將於10月23日晚上11時45分開始至翌日下午約1時15分實施，直至道路可安全重開：

封路包括：青葵公路南行線、長青隧道南行線、長青公路南行線及汀九橋南行線，青嶼幹線往長青公路南行線的各出口等。

交通改道包括：由大嶼山往九龍的車輛須改經青衣西北交匯處、青衣北岸公路、青荃路、荃灣路、葵涌道、長沙灣道及荔枝角道，由馬灣往九龍的車輛須改經青衣西北交匯處、青衣北岸公路、青荃路、荃灣路、葵涌道、長沙灣道及荔枝角道等。

詳情即看香港馬拉松2021的特別交通及運輸安排及新界南封路安排地圖

西九龍

特別交通措施將於10月24日分階段實施，第一階段（凌晨0時45分開始）、第二階段（凌晨1時40分開始）、第三階段（凌晨2時30分開始）、第四階段（凌晨4時開始）、第五階段（凌晨4時45分開始）。

封路包括：介乎梳士巴利道與柯士甸道的彌敦道北行線；介乎金巴利道西行線與中間道的彌敦道南行線；九龍公園徑南行第一線近北京道等。

詳情即看香港馬拉松2021的特別交通及運輸安排及西九龍封路安排地圖

港島

特別交通措施將視乎比賽時間或在有需要時分階段實施，第一階段（凌晨1時30分至約下午1時30分）、第二階段（凌晨3時至約下午1時30分）、第三階段（凌晨3時至約下午2時）。

封路包括：介乎菲林明道與杜老誌道的會議道；介乎駱克道與謝斐道的堅拿道東南行線；怡和街東行線；糖街等。

詳情即看香港馬拉松2021的特別交通及運輸安排、港島灣仔北及銅鑼灣封路安排地圖及港島中西區封路安排地圖

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責任編輯：李榮忠