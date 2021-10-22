【新冠肺炎】復陽船員入院檢測陰性及帶抗體　海洋光譜號需停航21日

▲ 40歲船員入院檢測陰性及帶抗體列復陽，該郵輪需停航3周至11月11日（資料圖片）

皇家加勒比國際遊輪旗下的「海洋光譜號」原定昨日出航，唯一名41歲男船員本周二在郵輪採集樣本對病毒呈初步陽性，該樣本經覆檢後仍然呈陽性，航程因而被取消，衞生防護中心今指，該船員入院後檢測呈陰性，對抗體則呈陽性反應，認為該個案與復陽個案吻合，中心亦已要求該郵輪暫停航程21日。郵輪於11月11日可重新接待乘客。

中心指，該40歲男船員10月19日在郵輪上採集的樣本於10月21日在私人化驗所的檢測結果為不確定，其後衞生署公共衞生化驗服務處於同日所作的覆檢結果顯示樣本呈陽性，病毒量非常低。



中心即時安排病人於昨日送院，進行進一步治理及檢測。病人沒有出現病徵，入院後檢測呈陰性，對抗體則呈陽性反應。檢視個案的流行病學資料和化驗結果後，中心認為該個案與復陽個案吻合。



中心人員已登上郵輪視察衞生情況。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。中心正安排個案的密切接觸者於檢疫中心接受強制檢疫。同時，郵輪已被納入強制檢測公告，任何曾於9月30日至10月21日期間身處該郵輪超過兩小時的人士（包括並非個案密切接觸者的船員）均須接受強制檢測。

為謹慎起見，中心亦已要求該郵輪暫停航程21日。郵輪於11月11日可重新接待乘客。

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責任編輯：鄧凱文