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【神奇小子】《媽媽的神奇小子》獲提名代表香港角逐奧斯卡　蘇樺偉：感激大家把我帶到國際

社會 20:40 2021/10/22

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

蘇樺偉：感激大家把我帶到國際。（資料圖片）

仍在上映中的《媽媽的神奇小子》叫好叫座，截至今日（10月22日）為止，成為本年香港華語片票房冠軍外，今日再獲提名代表香港參加角逐第94屆奧斯卡最佳國際影片。

電影的原型主角蘇樺偉在社交平台表示，沒想到自己的跑步故事在運動圈走了21年，藉這次機會走進了電影圈，電影至今天成為今年香港華語片票房冠軍。感謝天下一電影選了他的故事放上大銀幕，現在還把他帶到國際，謝謝導演、監製、各位演員和台前幕後工作人員，謝謝你們。

除了跑步之外，我沒太多其他特別的才能，一直以來跑步教會我很多，教會我堅持，也學會感恩！

「香港電影製片家協會」董事局按照「美國電影學院」角逐「奧斯卡最佳國 際影片」之選片準則，決定推薦《媽媽的神奇小子》代表香港角逐「第 94 屆奧斯卡金像獎最佳國際影片」。

是次推選，製片家協會董事局成員由 2021年1月份至 2021年12月份期間上映之所有香港電影中挑選，當中《媽媽的神奇小子》佔大多數票當選提名代表香港參加角逐第 94 屆奧斯卡最佳國際影片。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

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