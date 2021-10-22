【神奇小子】《媽媽的神奇小子》獲提名代表香港角逐奧斯卡　蘇樺偉：感激大家把我帶到國際

▲ 蘇樺偉：感激大家把我帶到國際。（資料圖片）

仍在上映中的《媽媽的神奇小子》叫好叫座，截至今日（10月22日）為止，成為本年香港華語片票房冠軍外，今日再獲提名代表香港參加角逐第94屆奧斯卡最佳國際影片。

電影的原型主角蘇樺偉在社交平台表示，沒想到自己的跑步故事在運動圈走了21年，藉這次機會走進了電影圈，電影至今天成為今年香港華語片票房冠軍。感謝天下一電影選了他的故事放上大銀幕，現在還把他帶到國際，謝謝導演、監製、各位演員和台前幕後工作人員，謝謝你們。

除了跑步之外，我沒太多其他特別的才能，一直以來跑步教會我很多，教會我堅持，也學會感恩！

「香港電影製片家協會」董事局按照「美國電影學院」角逐「奧斯卡最佳國 際影片」之選片準則，決定推薦《媽媽的神奇小子》代表香港角逐「第 94 屆奧斯卡金像獎最佳國際影片」。

是次推選，製片家協會董事局成員由 2021年1月份至 2021年12月份期間上映之所有香港電影中挑選，當中《媽媽的神奇小子》佔大多數票當選提名代表香港參加角逐第 94 屆奧斯卡最佳國際影片。

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責任編輯：李榮忠