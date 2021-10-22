【強制檢測】4個地方納入強檢　包括映灣園悅濤軒9座

▲ 4個地方納入強檢，包括映灣園悅濤軒9座。（資料圖片）

政府就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處4個指明地方的人士，須於10月24日或之前接受新冠病毒核酸檢測，包括一宗曾於香港逗留的非本地確診個案，及3間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案。

非本地確診個案曾到訪的地方

任何在9月30日至10月22日期間曾身處香港新界大嶼山東涌健東路1號映灣園3期-悅濤軒9座超過兩小時的人士，須於10月24日或之前接受檢測。受檢人士若 在10月20日至10月22日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

幼稚園

任何在10月9日至10月22日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士，須於年10月24日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於10月26日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在10月20日至10月22日期間已進 行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

香港新界大嶼山東涌松滿路9號匡智紹邦晨輝學校

香港九龍油塘高怡邨高盛樓地下基督教香港崇真會安怡幼兒學校

小學

在10月9日至10月22日期間於以下指明學校就讀以下指明級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師，須於10月24日或之前接受檢測。受檢人士若在10月20日至10月22日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

香港九龍鑽石山斧山道171號真鐸學校一年級

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責任編輯：李榮忠