  • 19°C
香港時間 : 20211022日 (週五) 23:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【安心出行】公院行政大樓11月起必須用「安心」　可行情況下其他範圍亦須使用

社會 22:45 2021/10/22

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

11月起入公院行政大樓必須用「安心」，可行情況下公院其他範圍亦須使用

港府早前宣布，由11月1日起，除獲豁免人士外，所有政府員工和市民必須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，才會獲准進入政府大樓和辦公處所，詳情請見：下一頁；醫管局今亦指，11月1日起，進入醫管局總部及公立醫院行政大樓人士必須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼。

醫管局表示，豁免人士包括2歲以下和65歲或以上人士、使用「安心出行」有困難的殘疾人士，或因應實際情況而豁免的個別人士，可填寫表格登記；而在運作可行及不影響緊急服務提供的實際情況下，到訪公立醫院其他範圍的人士亦須使用「安心出行」流動應用程式。

公立醫院目前仍然處於「緊急應變級別」，會繼續嚴格執行感染控制措施。現時所有進入公立醫院的訪客必須佩戴外科口罩及量度體溫。探訪病人的家屬必須經由病房職員預約探訪登記，並透過醫管局網頁或流動應用程式『HA Go』內的『醫院探訪二維碼』預先填寫健康申報表。

最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

 

相關文章

【防疫措施】警方巡查觀塘網吧機舖　4男女向警員展示虛假「安心出行」被捕
22:15 2021/10/10
【防疫措施】警方巡查觀塘網吧機舖　4男女向警員展示虛假「安心出行」被捕
【施政報告2021】港府力爭通關正研通關碼　消息指不排除通關碼與安心出行互通
15:37 2021/10/06
【施政報告2021】港府力爭通關正研通關碼　消息指不排除通關碼與安心出行互通
【健康碼】薛永恒：建議方案已交內地　3做法紀錄行蹤包括上傳安心出行紀錄
12:31 2021/10/17
【健康碼】薛永恒：建議方案已交內地　3做法紀錄行蹤包括上傳安心出行紀錄
【安心出行】11月1日起進入政府大樓必須使用安心出行　12歲以下及65歲以上可獲豁免
17:54 2021/10/21
【安心出行】11月1日起進入政府大樓必須使用安心出行　12歲以下及65歲以上可獲豁免
【安心出行】社區組織憂無家者沒有智能電話　新安排影響他們使用體育館等公共服務
今日 12:54
【安心出行】社區組織憂無家者沒有智能電話　新安排影響他們使用體育館等公共服務

你可能感興趣

【防疫措施】警方巡查觀塘網吧機舖　4男女向警員展示虛假「安心出行」被捕
22:15 2021/10/10
【防疫措施】警方巡查觀塘網吧機舖　4男女向警員展示虛假「安心出行」被捕
【施政報告2021】港府力爭通關正研通關碼　消息指不排除通關碼與安心出行互通
15:37 2021/10/06
【施政報告2021】港府力爭通關正研通關碼　消息指不排除通關碼與安心出行互通
【健康碼】薛永恒：建議方案已交內地　3做法紀錄行蹤包括上傳安心出行紀錄
12:31 2021/10/17
【健康碼】薛永恒：建議方案已交內地　3做法紀錄行蹤包括上傳安心出行紀錄
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 口罩 經濟 行政 服務 香港 肺炎 編輯 QR Code

最高瀏覽

【涉嫌嫖妓】國際鋼琴家李雲迪驚傳被捕　疑涉北京嫖娼遭刑事拘留
21:33 2021/10/21
【涉嫌嫖妓】國際鋼琴家李雲迪驚傳被捕　疑涉北京嫖娼遭刑事拘留
【李雲迪涉嫖妓】鋼琴女神疑即跟師傅割席　李元玲發文揭與李雲迪關係
今日 12:20
【李雲迪涉嫖妓】鋼琴女神疑即跟師傅割席　李元玲發文揭與李雲迪關係
【at 17】失去摯友為人生最大傷痛　林二汶：我沒給自己傷心時限
17:31 2021/10/21
【at 17】失去摯友為人生最大傷痛　林二汶：我沒給自己傷心時限