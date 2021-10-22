【安心出行】公院行政大樓11月起必須用「安心」　可行情況下其他範圍亦須使用

▲ 11月起入公院行政大樓必須用「安心」，可行情況下公院其他範圍亦須使用

港府早前宣布，由11月1日起，除獲豁免人士外，所有政府員工和市民必須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，才會獲准進入政府大樓和辦公處所，詳情請見：下一頁；醫管局今亦指，11月1日起，進入醫管局總部及公立醫院行政大樓人士必須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼。

醫管局表示，豁免人士包括2歲以下和65歲或以上人士、使用「安心出行」有困難的殘疾人士，或因應實際情況而豁免的個別人士，可填寫表格登記；而在運作可行及不影響緊急服務提供的實際情況下，到訪公立醫院其他範圍的人士亦須使用「安心出行」流動應用程式。

公立醫院目前仍然處於「緊急應變級別」，會繼續嚴格執行感染控制措施。現時所有進入公立醫院的訪客必須佩戴外科口罩及量度體溫。探訪病人的家屬必須經由病房職員預約探訪登記，並透過醫管局網頁或流動應用程式『HA Go』內的『醫院探訪二維碼』預先填寫健康申報表。

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責任編輯：鄧凱文