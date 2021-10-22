【港區國安法】港府發聲明譴責外國政客偏頗無理 稱區議員宣誓過程合法合理
港府今日發聲明，表示強烈反對並譴責個別外國政客就香港特區的人權、自由和政治參與的所謂「問題」發表偏頗無理的聲明。外交部駐港公署亦發聲明，批評西方一些政客在乎的不是香港如何實現良政善治和長治久安，而是如何利用極少數反中亂港分子繼續騎劫社會、挑動矛盾。
港府發言人指，區議員宣誓的過程合法合理，對於因未能符合「擁護《基本法》，效忠香港特別行政區」的法律要求而被判定宣誓無效的區議員，當局取消其資格是正當的決定。
港府發言人又指，《港區國安法》不會損害特區的高度自治或市民按照《基本法》依法享有的權利和自由。任何聲稱檢控是出於政治動機的指控均與事實不符、荒謬及具誤導性。所有檢控決定是基於可接納的證據和適用法律而作出，不曾亦不會因為涉案人士的政治理念或背景而在處理上有所不同。
聲明又提及，社會各階層的人士，無論對政府政策有何意見，只要擁護《基本法》並效忠中華人民共和國香港特別行政區，均可以參與本港的政治體制。市民不論其政治背景，都享有選舉權和被選舉權。
外交部駐港公署發言人則表示，建立宣誓效忠制度、明確公職人員資格、確保其國家認同和政治忠誠是國際通例，沒有任何國家會對公職人員違背誓言、背叛國家的行為聽之任之。特區政府遵循法律程式取消有關區議員資格，是維護香港特區憲制秩序、落實「愛國者治港」原則的必要之舉。外交部發言人汪文斌今日亦表示，港府依照基本法和特區有關規定，取消相關人員的區議員資格，合理合法，無可置疑。
駐港公署發言人指，西方政客關心的不是香港社會安全穩定、發展繁榮的整體利益，而是香港能否繼續作為遏制中國發展棋子的價值，「他們的『人權畫皮』早已被事實反復戳穿，他們偽善的『人權劇本』早已被國際社會看透。」
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責任編輯：陳葆琳