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【港區國安法】港府發聲明譴責外國政客偏頗無理　稱區議員宣誓過程合法合理

政治 22:47 2021/10/22

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外交部駐港公署譴責外國政客就港府依法取消部分區議員資格說三道四。（資料圖片）

港府今日發聲明，表示強烈反對並譴責個別外國政客就香港特區的人權、自由和政治參與的所謂「問題」發表偏頗無理的聲明。外交部駐港公署亦發聲明，批評西方一些政客在乎的不是香港如何實現良政善治和長治久安，而是如何利用極少數反中亂港分子繼續騎劫社會、挑動矛盾。

港府發言人指，區議員宣誓的過程合法合理，對於因未能符合「擁護《基本法》，效忠香港特別行政區」的法律要求而被判定宣誓無效的區議員，當局取消其資格是正當的決定。

港府發言人又指，《港區國安法》不會損害特區的高度自治或市民按照《基本法》依法享有的權利和自由。任何聲稱檢控是出於政治動機的指控均與事實不符、荒謬及具誤導性。所有檢控決定是基於可接納的證據和適用法律而作出，不曾亦不會因為涉案人士的政治理念或背景而在處理上有所不同。

聲明又提及，社會各階層的人士，無論對政府政策有何意見，只要擁護《基本法》並效忠中華人民共和國香港特別行政區，均可以參與本港的政治體制。市民不論其政治背景，都享有選舉權和被選舉權。
　　 
外交部駐港公署發言人則表示，建立宣誓效忠制度、明確公職人員資格、確保其國家認同和政治忠誠是國際通例，沒有任何國家會對公職人員違背誓言、背叛國家的行為聽之任之。特區政府遵循法律程式取消有關區議員資格，是維護香港特區憲制秩序、落實「愛國者治港」原則的必要之舉。外交部發言人汪文斌今日亦表示，港府依照基本法和特區有關規定，取消相關人員的區議員資格，合理合法，無可置疑。

駐港公署發言人指，西方政客關心的不是香港社會安全穩定、發展繁榮的整體利益，而是香港能否繼續作為遏制中國發展棋子的價值，「他們的『人權畫皮』早已被事實反復戳穿，他們偽善的『人權劇本』早已被國際社會看透。」

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳葆琳

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