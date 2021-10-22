「治港新政」倡重組政府架構　麥美娟：問責官員欠幕僚致政策離地

▲ 「治港新政」發起人兼立法會議員麥美娟（左）及成員陳穎欣（右）。

特首林鄭月娥上月發表施政報告，倡研究重組政府架構，並5項建議「拋磚引玉」。今年7月底成立的智庫組織「治港新政」，發起人兼立法會議員麥美娟及成員陳穎欣，今日便提出改善政府管治的3大方向，涉及決策局架構重組、增加問責官員的幕僚團隊，及優化創新辦架構。

麥美娟表示，大致認同施政報告提出的架構重組方向，例如分拆運輸及房屋局，將運輸獨立成為「交通運輸局」，專注處理運輸基建、公共交通服務和交通管理事宜。

她續指，應把房屋和負責土地發展的發展局合併成為「土地房屋局」，專注處理困擾香港多年的土地及房屋問題；就著發展局下的工務範疇，則可與環境局合併，成為「環境工務局」，平衡工程及保護環境的需要。

她亦同意成立「文化體育及旅遊局」，推進香港文創、體育及旅遊產業，發展香港成為中外文化藝術交流中心。

不過，她特別建議加強「勞工及福利局」下「人力」的職能，提升負責人力政策職能的部門層級，由一名副秘書長帶領，專門負責人力資源及再培訓政策，再培訓局亦調至本科，以配合香港未來發展的人力需求。

麥美娟認為，現時政府決策局的問責官員沒有「幕僚團隊」，主要官員除了副局長及一名政治助理外，編制上全靠公務員支援行政工作，而政策游說、宣傳、公關、研究方面都由各部門自行負責，因而出現政策「離地」、未能追上社會變化等問題，導致「決策」失誤。

她建議，以一筆過撥款方式在局長辦公室下增加一定數目的編外職位，讓政治委任官員可建立一隊政策游說、宣傳、公關、研究的「幕僚團隊」與公務員「行政團隊」共同協助官員。

陳穎欣認為，中策組自2018年改組為創新辦後，便失去了收集民情、政策研究等智囊團、心戰室的功能，建議優化創新辦，重新加強智囊幕僚的角色。

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