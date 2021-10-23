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【外傭來港】下月起青衣華逸酒店作外傭檢疫設施　10月25日接受預約提供500房間

社會 10:25 2021/10/23

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下月起青衣華逸酒店作外傭檢疫設施，10月25日接受預約提供500房間。（資料圖片）

勞工處宣布，11月1日起，青衣華逸酒店將開放為指定檢疫設施，提供共500個房間供來港工作的外籍家庭傭工作檢疫用途，是在大嶼山竹篙灣檢疫中心及荃灣絲麗酒店以外，新增的第三個指定檢疫設施。

勞工處發言人表示，外傭僱主及職業介紹所可於10月25日上午9時30分起，在青衣華逸酒店的網上預約系統預訂房間，每個房間每晚收費650元（包括三餐膳食及所有費用）。酒店會因應整體訂房情況調整每日可供預訂房間的數目。

在收到預約後，酒店會逐一與訂房人士確認預約及安排辦理相關手續。酒店會要求訂房人士提供外傭的護照副本、有效的工作簽證及認可疫苗接種紀錄，以核實外傭身分。待酒店發出訂房確認通知書後，便完成預約程序。外傭入住設施時，亦須提供上述文件以供查核。

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責任編輯：李榮忠

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