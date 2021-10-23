【方皓玟離婚】方皓玟與日籍丈夫離婚 自認倔強：對身邊人造成傷害
娛樂 10:42 2021/10/23
方皓玟離婚！歌手方皓玟在今天（10月23日）早上9時多，於個人社交平台上載一個圓型圖案，並撰文宣布與丈夫安田慎吾結束約4年的婚姻關係。
方皓玟首先寫道：
我和Shingo分開了。
本來是一件很個人的事，但我明白作為一個公眾人物，必須親自告訴大家，為免愛護我的人替我擔心，更不希望我的親人受到不必要的麻煩和傷害。
▼點擊圖片放大
+4
+3
坦言個性倔強
然後方皓玟自認性格倔強傷害身邊人，而分開是保護二人關係的最好方法：
能夠相遇相愛並不代表可以相知相處，雖然愛沒有分對錯，但倔強的性格，總會對身邊人造成或多或少的傷害，分開是保護這段關係的最好方法。
同時方皓玟表示，與安田慎吾是和平地分開：
Shingo仍然是我珍重的親人，離婚並不代表終結。我們的愛將會在Luca的生命裏延續下去。
關於離婚這件事，希望能夠以這段文字劃上一個圓滿的句號。
最新影片推介：楊潮凱訪問
遙距婚姻生活
現年41歲的方皓玟在2017年5月，在網上分享與安田慎吾的婚照宣布二人結婚，她後來於2018年6月28日在日本東京誕下兒子安田龍加（Luca）花名「小小明」。
安田慎吾一直在日本工作，方皓玟曾接受TOPick訪問表示雖然夫妻分隔兩地，但未有想過移民，因為希望跟喜歡自己的歌迷留在香港一同經歷不同事件。
可是這兩年因為疫情，安田慎吾未能到香港，方皓玟曾指夫婦每天只以視像見面，過住遙距婚姻生活。
最新影片推介：跟蜘蛛女整簡易芒果蘆筍炒雞柳 鄭麗莎：酸酸甜甜合小朋友口味
撰文 : TOPick柴犬出動