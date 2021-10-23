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【新冠肺炎】新增6宗輸入確診個案　5宗涉及變異病毒株

社會 14:30 2021/10/23

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

（資料圖片）

衞生署衞生防護中心公布，正調查六宗新增確診個案，至今本港個案累計12 320宗（包括12 319宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增個案均為輸入個案，當中5宗涉及變異病毒株的感染，其餘一宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及五男一女，年齡介乎30至69歲，四人由A組指明地區（高風險）抵港，另外兩人由B組指明地區（中風險）抵港。個案12 320是早前確診輸入個案（個案12 307、12 312和12 314）的密切接觸者，於公立醫院陪伴個案12 307期間確診。

個案12 321則是輸入個案12 315的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診。另外四人在檢疫期間確診，其中一人在指定檢疫設施（竹篙灣檢疫中心）確診。

食物及衞生局晚（23日）公布強制檢測公告，正調查一宗外地確診個案，涉及一名45歲男病人，居於映灣園3期悅濤軒9座。他是一名機組人員，於10月16日在香港進行檢測，結果呈陰性。他於10月21日經航班HX2017由香港前往澳洲。病人同日在澳洲抽取的樣本結果呈陽性，沒有出現病徵。詳情即看：【下一頁】

勞工處宣布，11月1日起，青衣華逸酒店將開放為指定檢疫設施，提供共500個房間供來港工作的外籍家庭傭工作檢疫用途，是在大嶼山竹篙灣檢疫中心及荃灣絲麗酒店以外，新增的第三個指定檢疫設施。詳情即看：【下一頁】

《健康台》最新熱門影片:

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

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