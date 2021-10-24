【馬拉松賽果】勝出跑手稱兩大因素助發揮　今年跑出好成績【不斷更新】

▲ 大批全馬跑手慶祝3小時之內跑完畢全程。（林宇翔攝）

疫情停辦一年的香港渣打馬拉松今日（24日）復辦，今屆渣馬有約1.8萬名選手參賽，因應防疫規例，大會要求所有需要注射兩劑新冠疫苗及賽前進行檢測；大會亦安排參賽者分批「流水式」起步，有跑手表示心情興奮，以大熱劇集「魷魚」造型參賽。詳情即看:【下一頁】TOPick緊貼賽事結果，不斷更新。

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【08:42】

陳家豪奪得半馬全場男子組的冠軍，跑出1小時8分54秒451。他表示滿意自己的成績，指自己由2001年起已開始參賽，今年已是第18、19次參加。

【07:00】

香港馬拉松，奪得10公里女子組冠軍的本地跑手羅映潮，以36分30秒衝線，她表示成績比預期好，她說後半段比較多彎路，西隧上斜時感到緊張，但有事先部署，以及在心情亢奮下，可以調整好狀態。

▲ 10公里女子精英組頒獎情況。（林宇翔攝）

至於男子10公里賽事，由本地跑手黃子圖勝出，時間為31分27秒。他說今年和跑道比往年容易，後半段較多平路，天氣亦比往年好，對今次跑出成績更佳感到滿意。

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記者：郭詩詩、黃悅晴

攝影：陳靜儀、林宇翔