【水上樂園】海洋公園水上樂園有男人亂闖女更衣室尋人　女子受驚質疑搏懵：其他女士換緊衫

▲ 有女網民表示，海洋公園水上樂園有男子突然闖入女更衣室，大叫尋人，懷疑對方渾水摸魚。

海洋公園水上樂園開幕後，吸引不少市民去玩，經常人頭湧湧。但有女網民表示，近日去遊玩時，目睹一名男子突然闖入女更衣室，大叫尋人，嚇得她花容失色，當時更有其他女士在換衣服。事後她在網上發文，質疑女更衣室的開放式設計累事。同時她亦認為該男子並非走錯路，有可能「搏懵」，叮囑各位女士要小心。

該名女網民在facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發文表示，上周四（14日）事發時她正身處水上樂園女更衣室的廁所內，突然他聽到一把男人的叫聲，大叫某女性名字尋人，令她頓時被嚇呆。當她去洗手時，又再聽到該男子大叫︰

去完出嚟剛剛洗緊手，成手泡嘅時候，就見到個男人喺我後邊經過喺度大嗌搵人。

其後，她大叫嚇退該男子︰

之後我已經即刻大叫『有無搞錯點解有個男人喺女更衣室！』條友聽到即刻行快兩步，但係其他女士換緊衫冇人注意到。

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然後旁邊有位女士立即通知海洋公園的職員，請他們留意。但有女職員走進更衣室後，也找不到那男子。由於事出突然，男子急步離開，更衣室亦不便拍照，故無法仔細記錄其容貌。但她形容對方當時「頭髮去到膊頭長，大概175cm高，著黑色衫」。

她質疑水上樂園的設施設計出問題，導致有男人闖入女更衣室，憂對方渾水摸魚。

因為裡面更衣室嘅設計係開放式，儲物櫃係男女共用，所以個男人可以咁樣衝到入嚟。就算佢真係搵人都唔應該用呢個方式，應該搵職員幫手，更何況我唔知佢係咪搏懵。

男子女更衣室大叫尋人

她續指，因手上無實際證據，難以向海洋公園投訴，故撰文呼籲各位女士要小心。不過，有網友嘲「去得呢個地方就預咗架啦」，留言引起非議；但有部分網友亦認同，水上樂園的設計及管理有問題。另有人直言，不會光顧水上樂園。

對於有網友指，該男子可能是無心之失，走錯路，或一時看錯標誌。事主回覆指，女更衣室的設計有問題，那名男子也一定有問題。直言沒理由不知該處為女更衣室。她解釋︰

真心嗰個位其實個設計真係好有問題嘅，因為出邊儲物櫃係男女家庭共用，然後入去更衣室都係冇門口係開放式直行，雖然門口有雞乸咁大個標誌，不過要行錯都唔係無機會。 但係嗰日個男人係真係直接衝入去搵人大大聲喺度叫，仲要圍住個女更衣室有三行。第一行係俾人哋梳頭照鏡執樣，第二行係廁所，第三行係沖涼位。佢圍住呢三行行咗起碼兩至三個圈喺度嗌搵人，咁我真係覺得無道理同埋無可能。 唔好同我講呢個人唔知道呢度係女更衣室，佢亦都擺明知道呢度係女更衣室，所以先入嚟嗌嗰個聽起來似係女仔名嘅人，我唔知係佢個女定係佢朋友定係佢阿媽定點啦⋯⋯所以設計有問題，呢個人都一定有問題。

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責任編輯：羅嘉欣