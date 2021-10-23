【引入海外醫生】特別註冊委員會6人屬醫學界人士　4人由特首委任傾向加入業外委員作平衡

▲ 特別註冊委員會6人屬醫學界人士，4人由特首委任傾向加入業外委員作平衡。（資料圖片）

食物及衞生局局長陳肇始今日（23日）出席一個電台節目表示，立法會日前通過修例《醫生註冊修訂條例草案》，局方會盡快成立「特別註冊委員會」，並制訂認可院校名單。

陳肇始指，本月內會訂出特別註冊委員會的名單，委員會由10人組成，當中有4人由特首委任，有3人會是醫委會成員，政府傾向加入業外委員，以用家角度作出平衡；另外6人屬醫學界人士，分別是醫院管理局行政總裁、衞生署署長、醫務委員會主席、醫學專科學院主席、港大醫學院院長、中大醫學院院長。

陳肇始表示，循新途徑來港執業的專科醫生，需在本港4間公營醫療機構工作5年，就可以申請特別註冊；而非專科醫生，就要先接受專科培訓，可能需要花11至12年，並接受在職評核，並由醫委會批准，才可以獲特別註冊資格。

陳肇始強調，不同意修訂《醫生註冊條例》是破壞現有的醫生考試制度，她認為考試不是評核醫生質素的唯一方法，修例只是開闢新路徑去引入海外醫生，而海外醫生來港後最少需工作五年才可有正式註冊，期間會有在職評核。

陳肇始稱會開始在海外宣傳，包括與海外醫科生或醫生進行視像會議，讓他們了解並及早計劃申請來港執業。她認為根據以往在海外宣傳的經驗，放寬引入海外醫生的門檻是受到年輕醫生、醫學生歡迎。

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責任編輯：李榮忠