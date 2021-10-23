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【國安課程】教育局將到校商討國家安全課程　最快年底舉辦首場準教師基本法測試　

社會 11:36 2021/10/23

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楊潤雄期望最快年底舉辦首場準教師的基本法測試。（馮漢柱攝）

政府早前公布要求公營中小學新教師必須考基本法，教育局局長楊潤雄出席電視節目中表示，期望最快年底舉辦首場準教師的基本法測試，又指教育局會派人到校協助中小學推展，與國家安全相關的課程。

《施政報告》提到要加大力度推展國民及國安教育，楊潤雄指教育局會提供協助，包括在課程設計以及科目也要考慮如何做好國家安全教育工作，他指出未來一年會繼續到學校了解。

差不多全港公營中小學都已經報名參與，所以未來一年教育局都會去到每一間學校，商討一下課程設計上如何辦好。

楊潤雄又指出希望今年底或年初可安排一至兩次基本法考試，至於外籍老師是否需要，繼續跟相關學校商討。

例如需要聘請外籍教師，教學上主要負責甚麼？課程內容會否牽涉到基本法？若是如此，從知識上要求，老師都需要通過測試。

本港面對學生人口下跌，有些學校無可避免要「殺校」，他指出會繼續與辦學團體合作，對業界及教育界影響減到最低，又指辦學團體可申請將學校跨區重置到學位需求較高的新發展區。

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責任編輯：伍瑋瑋

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