【安心出行】朱敏健指新措施屬差別待遇　建議政府用「常理心」去處理

▲ 朱敏健指屬差別待遇，建議政府用「常理心」去處理。（資料圖片）

平機會主席朱敏健出席一個電台節目被問到，政府新的強制使用「安心出行」進入政府大樓措施，是否屬「數碼歧視」。朱敏健表示，屬差別待遇，但不是現行歧視法例受管制的範圍，冀用「常理心」去處理。

由下月起，除獲豁免人士外，所有政府員工和市民必須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，才會獲准進入政府大樓和辦公處所。詳情即看：【下一頁】

朱敏健認為，政府要考慮執行行政措施如何能夠覆蓋到使用有關服務的市民，建議用「常理心」去處理，解決的精神應該在於如果有市民沒有手機，應該「比條路他們行」。

另外，朱敏健表示，就性小眾受歧視問題，平機會完成了內部研究第一步工作，撰寫了一些初步條文，將會諮詢正反意見的團體，暫時未決定會否諮詢公眾，亦未有時間表，預計不會在2022年前完成最終報告。

朱敏健強調，明白有關議題富爭議性，這個議題如果處理得不好，會構成反效果，為社會構成不必要撕裂及動盪，所以要很小心地逐步向前處理，但不應該再迴避。

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責任編輯：李榮忠