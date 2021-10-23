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【生命鬥士】小鐵漢康復進度良好如願去迪士尼　父母感慨︰由悲慘故事到大團圓結局

兒童健康 12:12 2021/10/23

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小鐵漢手術後康復進度良好，父母兌現手術前的承諾，帶他去迪士尼樂園。

4歲男童「小鐵漢」Kansas患有先天性心臟病，9月底完成第6次大手術後出現肺炎，幸最終平安出院。小鐵漢父母昨日（22日）在社交平台表示，兒子康復進度良好，他們亦兌現手術前的承諾，帶他遊迪士尼樂園。父母感慨一家三口由悲慘故事，走到大團圓結局。

兌現承諾帶小鐵漢去迪士尼

昨日facebook專頁「小鐵漢媽媽」發布新帖，今次由小鐵漢爸爸撰文，講述兒子手術後的情況。爸爸指手術前應承兒子去迪士尼Halloween，而小鐵漢康復進度良好，「終於可以找數」，他形容這是「慶功之旅」。

看到小鐵漢戰勝病魔，爸爸也百感交集。（小鐵漢媽媽fb相片）

不過，因小鐵漢剛完成一個心臟大手術，因此他們「唔會好似之前咁玩得咁盡」。爸爸說他們主要跟迪士尼角色拍照打卡、玩「小小世界」兼睇表演。來到這一天，看到小鐵漢戰勝病魔，爸爸也百感交集︰

我哋一家回望返過去4年多嘅日子，真係有好大嘅感觸……由最初嘅一個悲慘故事，變成一個勇者冒險故事，到最後得到一個童話故事般嘅感人勵志大團圓結局。

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以兒子抗病經歷勉勵網民
 
爸爸希望小鐵漢往後的日子也如所有童話故事一樣，「從此過住簡簡單單、快快樂樂、健健康康嘅生活」，笑言兒子可以娶一位靚女公主做老婆。另一方面，他想藉著兒子的抗病經歷勉勵網民︰

小鐵漢咁細個都咁勇敢面對同戰勝難關，咁多位哥哥姐姐叔叔姨姨都唔好輸俾呢個小朋友呀，要堅持住，唔好放棄。

他深信，「呢個世界係冇解決唔到嘅問題，更加冇打唔贏嘅大佬」，鼓勵大家一直堅持到最後。

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責任編輯：王明芳

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