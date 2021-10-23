【香港運動員】飛越啟德推「小劍神」培訓計劃　張家朗自爆從小就想成為奧運冠軍

▲ 張家朗出席飛越啟德「小劍神」培訓計劃記者會。（陳永康攝）

今屆東京奧運，「劍神」張家朗在男子花劍個人賽奪金，締造歷史，全城掀起一股劍擊熱潮。由新世界發展行政總裁鄭志剛創辦的非牟利機構「飛越啟德運動基金今日宣布，由張家朗出任劍擊大使，招募450名基層小學生，為他們提供運動潛能分析及有系統的劍擊訓練，發掘香港「未來劍神」。

鄭志剛感謝張家朗出任劍擊大使，攜手推廣劍擊。鄭志剛希望，協助來自基層的小學生及早接觸劍擊運動，縱然不會人人是劍神，也能讓他們從中學會沉著應戰、靈活變通，即使遇上逆境也能為自己創造「逆轉勝」。

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張家朗在活動上大方與小朋友分享心得，自爆從小志願就是奧運冠軍，雖然現在達成了，但仍然想為香港贏更多冠軍，因為運動員都是貪心的，一個奧運冠軍未夠。又被小朋友問到贏得獎金後會不會買樓，張家朗就回應，還未想好如何使用，目前暫時專注在療傷方面，應該先存起來。

張家朗又解釋在劍擊鞋寫上「Don’t lose your way」，是提醒自己毋忘初心，享受與對手打劍用腦鬥智的樂趣：

無論場內場外，我都會保持初心，為劍擊運動盡最大努力，就如我奪得東京奧運金牌後，在劍擊鞋寫上「Don’t lose your way」，期望培訓計劃的小學員將來成為我的師弟妹，齊為港隊出戰。

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記者：李榮忠