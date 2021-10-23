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【TVB節目巡禮】炎明熹姚焯菲等《聲夢》學員受重用　《青春本我》《聲夢傳奇2》陸續登場

娛樂 13:17 2021/10/23

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《聲夢》學員受TVB重用。

《聲夢傳奇》是TVB近年較成功的綜藝節目，並捧出炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）等，她們紛紛接拍廣告及商場騷演出，而且全部學員參與演出劇集和劇集《青春本我》，工作機會不斷。

在TVB節目大晒冷的《無綫節目巡禮2022》內，更由一眾《聲夢傳奇》學員作壓軸演出。除黃奕斌（Hugo）因為北上進修不在香港沒有出席《節目巡禮》外，其餘14位學員炎明熹、姚焯菲、鍾柔美、冼靖峰、何晉樂、詹天文、孫漢霖、潘靜文、林沚羿、張馳豪、林智樂、蔡愷穎、林君蓮、文凱婷一律現身。

【聲夢傳奇】炎明熹新歌點擊衝破百萬　放假冒雨燈廂打卡答謝「Gi炎粉」

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製作一系列《聲夢》節目

此壓軸演出約30分鐘，有如小型演唱會表演，眾《聲夢》學員齊合唱《造夢時學會飛行》外，當中五強更有獨唱：姚焯菲唱《戀愛預告》、鍾柔美唱《狂野之城》、冼靖峰（Archie）唱《幸福之歌》、何晉樂（Rock）唱《李香蘭》，炎明熹更是唱屬個人新歌《真話的清高》。

TVB總經理曾志偉全程在台下欣賞，笑容滿臉並大拍手掌，十分滿意。

《聲夢傳奇》受歡迎，TVB亦「食住個勢」預告製作一系列《聲夢》節目，除劇集《青春本我》外，還有《聲夢傳奇2》、《聲夢》學員參與的遊戲節目《聲夢學院》，以及選拔出18位11至15歲少年參加的《聲夢Junior》等。

最新影片推介：楊潮凱專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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