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【中風年輕化】24歲男長期通宵打機每日一包煙　突然手腳乏力腦中風 【附中風徵兆】

食用安全 16:17 2021/10/23

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

一名有吸煙習慣的24歲男子通宵打機後，腳軟乏力， 求醫後證實腦中風。

中風有年輕化趨勢！近日東莞一名24歲男子通宵打機後，腳軟乏力，求醫後證實腦中風。醫生指出，該患者長期熬夜、每日吸一包煙，這些不健康生活習慣均為年輕人中風的重要成因。

據內媒報道，該名24歲男子田源（化名）於東莞任職汽車模具生產工。由於公司採用24小時輪班制，他有半個月在白晝工作，有半個月則在夜間工作。另外，他已吸煙7年，每天一包煙，亦長期熬夜。

10月1日晚上，他通宵打機，醒來後發現左邊身體乏力，左腳明顯麻木。起初他以為睡覺時不小心壓倒，惟症狀愈發嚴重。10月5日，他往醫院求診，確診患腦中風。接受治療後，改善腦部血液循環、抗血小板聚集等治療後，該男子病情好轉，最近順利出院。

負責診治的廣東三九腦科醫院神經內科主任鍾水生指出，生活節奏快、長期熬夜、常吃外賣、缺乏運動、常吸煙等不健康生活習慣是年輕人中風重要原因之一。

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中風徵兆、高危因素及預防方法

據衞生署的資料，「中風」是「腦血管意外」，由於腦部血管阻塞或爆裂，腦組織無法得到足夠的養料和氧氣，受影響的神經細胞因而壞死，並產生各種神經症狀。

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責任編輯：羅嘉欣

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