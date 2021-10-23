【中風年輕化】24歲男長期通宵打機每日一包煙　突然手腳乏力腦中風 【附中風徵兆】

▲ 一名有吸煙習慣的24歲男子通宵打機後，腳軟乏力， 求醫後證實腦中風。

中風有年輕化趨勢！近日東莞一名24歲男子通宵打機後，腳軟乏力，求醫後證實腦中風。醫生指出，該患者長期熬夜、每日吸一包煙，這些不健康生活習慣均為年輕人中風的重要成因。

據內媒報道，該名24歲男子田源（化名）於東莞任職汽車模具生產工。由於公司採用24小時輪班制，他有半個月在白晝工作，有半個月則在夜間工作。另外，他已吸煙7年，每天一包煙，亦長期熬夜。

10月1日晚上，他通宵打機，醒來後發現左邊身體乏力，左腳明顯麻木。起初他以為睡覺時不小心壓倒，惟症狀愈發嚴重。10月5日，他往醫院求診，確診患腦中風。接受治療後，改善腦部血液循環、抗血小板聚集等治療後，該男子病情好轉，最近順利出院。

負責診治的廣東三九腦科醫院神經內科主任鍾水生指出，生活節奏快、長期熬夜、常吃外賣、缺乏運動、常吸煙等不健康生活習慣是年輕人中風重要原因之一。

【最新推介影片】17歲少女驚患乳癌揭高危因素 外科醫生解釋乳癌治療程序

中風徵兆、高危因素及預防方法

據衞生署的資料，「中風」是「腦血管意外」，由於腦部血管阻塞或爆裂，腦組織無法得到足夠的養料和氧氣，受影響的神經細胞因而壞死，並產生各種神經症狀。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最新推介影片：退役五年腰患未癒享受殘奧會工作 蘇樺偉 ：盼香港運動員有更好成績

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣