【好人好事】乘客疑的士遺現金及銀行存款單　好心人網上尋事主

▲ 乘客疑的士遺現金及銀行存款單，好心人網上尋事主。

今日（23日）有網民在香港突發事故報料區發文，指有大懵乘客在的士遺下現金及銀行存款單，欲在網上尋回事主交還失物。

根據的士聯合報失服務中心指引，當乘客乘的士期間如發現遺下物件，可致電中心熱線求助。

報失手續如下：

致電求助熱線：2385 8288；

登記失物及聯絡人資料；

的士台廣播尋找失物；

運輸署查詢的士車牌號碼；

認領失物。

另外，市民若在乘搭其他交通工具如發現遺下物件，亦有不同方法求助。

港鐵

根據港鐵條例，乘客如於最近六個星期內，在港鐵網絡（包括重鐵、輕鐵及港鐵巴士）遺失或留下個人物品，可在港鐵網站「失物登記」上報失。網上登記完成後，乘客亦可在「失物處理情況」查看最近六個星期內登記的失物個案狀況。

如有任何疑問，可到金鐘站失物及乘車優惠辦事處，或大圍站或兆康站失物及乘車優惠辦事處查詢，各辦事處服務時間為每日上午8時至晚上8時。乘客亦可於辦公時間內致電 (852) 2861 0020。

九巴

乘客如發覺遺留物品於巴士上，可致電九巴顧客服務熱線2745-4466查詢。失主若於即日報失，可聯絡有關路線的站長認領失物，站長在核對其資料無誤後，便會將物件交予物主簽收。

如當日未有失主前往認領，除了可腐壞食物或植物會被銷毀外，其餘的失物會交予車廠的失物組處理。失物組會根據失物的資料嘗試聯絡物主，而身份證明文件及銀行咭等則會被寄回簽發機構。若未能聯絡失主，九巴會保存失物3個月。如3個月後無人認領，失物組會跟據香港法例，聯絡拾獲者領取物品。如拾獲者不領取有關失物，則九巴會將該失物拍賣，所得款項會捐贈香港公益金。

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記者：李榮忠