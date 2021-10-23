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【星空下的仁醫】鍾嘉欣演技大躍進挑戰視后寶座　病危星仔告別父母情節感人

娛樂 15:26 2021/10/23

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

《星空下的仁醫》

TVB台慶劇《星空下的仁醫》的三大主角馬國明、鄭嘉穎及鍾嘉欣的演出獲不少好評，三人間偶爾「你窒我我窒你」兼互不相讓的狀態，更令網民大呼過癮：「朋友就係咁。」

三人鍾嘉欣獲讚「演技大躍進」，網民更希望她能夠憑《星空下的仁醫》奪視后：「呢次角色活潑得嚟唔太似以前嘅劇，自然咗好多。」、「唔單止做得好過以前，仲要好靚女」、「佢今年係拎視后最好機會，佢過去咁多年都拎唔到，會多啲同情分，佢絕對值得拎番次視后。」。

【星空下的仁醫】跟病童互動戲份感人　鄭嘉穎「Law霸」造型勾劇迷回憶

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嘉欣感受醫生使命感

另外，嘉欣之前分別在《警犬巴打》、《老友狗狗》做過獸醫；《溏心風暴之家好月圓》做過實習醫生，以及於《大藥坊》演中醫師，但今次才首度演要應付手術場面的專科醫生：「好鍾意手術室入面嘅戲、好鍾意拍開刀同縫針戲，發現原來對呢樣嘢有興趣，同埋唔驚見血。」

她表示很喜歡章以芯這角色：「我覺得做醫生好有型，同埋著住手術袍感覺好專業，好有使命感。」

同時坦言演出有一定難度：「最難係對白同醫療名詞要講得自然之餘，仲要Multi-Task，例如邊檢查邊將個情況解釋番畀個病患嘅父母聽；平時單要講大堆嘅對白已好難，更何況一路做住好多其他嘢一路講。」

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吹笛病童喬喬催淚

另外，《星空下的仁醫》的病患個案亦感動不少觀眾。

其中吹笛病童喬喬（陳卓妍飾）個案便有網民直呼「睇到流眼淚」，尤其喬喬在台上感謝好友的一番話：「我仲要好多謝我兩位好朋友，你哋都好就我，但我就成日發脾氣。我唔知個手術會做成點，所以我想喺度同你哋講一聲，我一直當你哋係最好最好嘅朋友，我唔希望我死嘅時候，你哋都仲嬲緊我。」

網民直指喬喬說得很有道理，並指章志文、甄詠珊及陳卓妍的演技很好，極盡「淒慘動人」。網民稱：「集集都有催淚位，小演員都演得好到位！」、「套劇真係好感人，一定會觸動為人父母嘅觀眾追看。」

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星仔告別父母感人

至於昨晚（10月22日）播出的《星空下的仁醫》，催淚位則落在施焯日飾演的星仔身上。

因患罕有病以致器官衰竭的星仔需接受心肝腎移植手術，但由於手術有爭議性事情一直被拖延，最終星仔病情惡化，自覺時日無多的他含淚告別父（魏惠文飾）母（祝文君飾）說：「爹哋媽咪對唔住，照顧唔到你哋。下一世，我都要再做你哋個仔。」

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這句「我要再做你哋個仔」令網民大呼感動，更戥星仔能否獲「生機」大感肉緊：「等到可以有手術，星仔又等唔到，編劇你同我出嚟！」、「星仔捱唔捱到？」、「星仔等唔到器官移植，有啲傷感，想喊。」、「真係好慘，不過好寫實」。

另外，飾演怪獸家長Betsy的張秀文，亦獲網民讚演得入型入格，更有網民指她教囝囝光仔做功課教到大發雷霆一幕，是現實生活經常會在快餐店見到的真實情景。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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