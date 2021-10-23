【婚外情】男法官疑已婚女法官與人夫出軌　偷拍電腦私密照舉報結局大反轉

▲ 台灣一名男法官懷疑已婚女法官與人夫出軌，偷拍女法官電腦私密照舉報。

近日台灣發生一宗案件，涉案人竟是法官，引起社會關注。一名男法官懷疑同為法官的已婚女同事，與一名人夫出軌，男法官偷偷拍下女法官電腦內的私密照片，並向上司舉報。事件鬧上法庭，結果發現男法官擺烏龍，而且惹來官非。

男法官偷看電腦短訊

綜合台灣傳媒報道，事發於去年5月25日，桃園地方法院男法官蔡政佑趁曾姓女法官外出之際，偷看她與一名男子的LINE對話，男子稱女法官為「老婆」，更曾傳來私密部位的自拍照。蔡男認識該名男子，得悉對方已有家室，懷疑已婚的女法官與對方發展婚外情，於是拍下他們的對話紀錄及照片，向院長邱瑞祥舉報。

經院長調查後，證實女法官與男子已各自離婚，因此他們的交往並不存在婚外情。雖然院長已告知蔡男，但蔡男仍然不相信，繼續私下行動。去年6月17日，他趁辦公室沒有人，偷用女法官的電腦，以手機拍下電腦內約20多張私密照片。

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女法官痛訴名譽受損

由於女法官經院長查問下已有戒心，也想知道是誰舉報她，因此她早已在座位裝設針孔鏡頭。當她發現蔡男偷看她的電腦後，向桃園地方法院提出控訴，將蔡男告上法庭，蔡男於今年5月已被停職。

女法官在庭上曾表示，「想殺死那天忘記關電腦的自己，一切都不會發生。」雖然事後蔡男曾向她道歉，但她不接受，痛訴自己名譽受損。二人無法達成和解，女法官更要求法院重判，不要讓蔡男緩刑。

今年4月，蔡男一審遭判刑5個月，准緩刑。經上訴後，高等法院依舊判處蔡男有期徒刑5個月，但可「易科罰金15萬新台幣」，不需入獄。

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責任編輯︰王明芳