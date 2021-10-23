【梅艷芳】梅姐曾稱：前輩提攜後輩天經地義　導演秉承梅艷芳遺願提拔新人　

▲ 廖子妤、陳家樂出席《梅艷芳》電影製作特輯首播禮。

電影《梅艷芳》將於下月上映，電影公司在今天（10月23日）於太古城中心舉辦「《梅艷芳》電影製作特輯首播禮」，梁樂民導演聯同一眾戲中演員，包括廖子妤、白只、陳家樂、楊詩敏（蝦頭）、駱振偉及麥芷誼等，出席首播儀式。

電影連場慈善場均已爆滿，近日更發現有慈善優先場門票炒賣活動，為杜絕這些非法活動，及為答謝各位觀眾厚愛，決定提早公開預售11月12日開畫日門票，凡購預售正畫門票，可獲贈由插畫師Man Tsang設計限量版postcards一套，內有4款不同梅姐造型，先到先得。

此外，除插畫師Man Tsang，還邀請了多位插畫師為是次電影《梅艷芳》設計多款限量版禮品，包括 : 賣字、Keo、fiswm、Rex Koo及 Vivian Ho等，據悉有關方面將陸續公布送贈詳情。

提攜後輩天經地義

「香港女兒」梅姐熱心公益外，同時對後輩落力支持，梅姐曾稱 : 「前輩提攜後輩天經地義」，因此投資《梅艷芳》的老闆江志強及導演梁樂民秉承梅姐遺願選用一班香港年輕演員參演此片，除主演的王丹妮、廖子妤及劉俊謙，眾年輕演員還包括白只、陳家樂、楊詩敏（蝦頭）、胡子彤、何啟華（阿Dee）、柯煒林、阮德鏘、駱振偉、麥芷誼等。

在活動上導演梁樂民稱：「我們拍一部傳記片，我們應該有責任，盡量用香港新演員去介紹給香港觀眾，我和老闆説今次是以舊帶新，影圈是需要有新血，我相信每一位拍過這部戲的年青演員，將來每一個都能夠獨當一面。」

▲ 導演梁樂民（中）率演員出席《梅艷芳》電影製作特輯首播禮。

睇舊片練昔日廣東話

廖子妤則表示最大挑戰是要在戲中唱歌，因為很少經驗所以頗緊張，還有要說好以前年代的廣東話，要睇很多舊電影參考。

在戲中飾演秋哥哥的陳家樂坦言這次演出難度很高，導演要他載歌載舞，而舞台經驗少的他，還要唱日文歌，所以要多謝趙增熹老師指導他唱歌。

▲ 白只與楊詩敏（蝦頭）。

蝦頭讚羅敏莊女兒有潛質

蝦頭楊詩敏稱梅姐是她超級偶像，她小時候常模仿梅姐唱歌。這次她飾演的角色要與飾演小時候梅艷芳的小演員陳禎（羅敏莊女兒）有一埸對手戲，大讚她的演技一流。

白只遇上陳家樂同樣的壓力，就是唱歌，白只回想起當初知要唱歌笑說：「當時喝了好多蜜糖水，拍攝時趙增熹老師不在現場，可能他對我好失望，哈哈。而當我拍攝時聽到Louise清唱我嚇親，覺得好厲害，到底怎麼可以找到她演出。」

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