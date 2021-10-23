【噪音滋擾】隔音差管理處籲「夜晚10點後勿沖涼」　向住戶發通告：整棟大樓都感受到

▲ 因為隔音效果差，台灣有管理處發通告呼籲住戶「夜晚10點後勿沖涼」。

近日台灣有住宅大廈管理處發通告指，由於隔音效果差，要求住戶晚上10時後勿洗澡，以免製造噪音。通告內容引起網民非議，有人認為不合理，並指沒顧及半夜下班的人士。

「晚上10點後勿洗澡」惹非議

該名網民在facebook群組「爆怨公社」指出，上周在住所乘搭升降機時，赫然看見該則公告。對於「晚上10點後不能洗澡」這一項，他大感詫異，直言「這是甚麼？怕影響到住戶睡眠？」

該則公告主旨為「請住戶於夜晚10點後，不要製造噪音」。管理處提醒，由於隔音效果不佳，故希望住戶注意，勿製造噪音滋擾他人。在公告中，又列舉例子請住戶要有公德心，包括︰勿移動桌子、奔跑、釘牆壁、半夜洗澡、洗衣服，並稱「整棟大樓都會感受到」。

▲ 涉事大廈管理處發出的公告，其中「夜晚10點後勿洗澡」這一項令網民驚詫。（相片：facebook群組「爆怨公社」）

其中，管理處呼籲「勿半夜洗澡」這一項引起網民熱議。有網民不禁問，究竟該處到底隔音有多差？不少人也問，若半夜下班回家怎麼辦？也有人認為，各人作息不一樣，不能如此強制。不過，也有人指出，曾住過一些大廈，隔音效果的確十分差。

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鄰舍噪音難具體評估

至於香港，根據第400章《噪音管制條例》，任何人於下午11時至翌日上午7時，或於公眾假日的任何時間，在住用處所或公眾地方發出或促使發出噪音，而該噪音對任何人而言是其煩擾的根源，即屬犯罪。

這類噪音來源包括甚麼？根據該條例，住用處所或公眾地方發出的噪音，包括源自住用處所內的電視機、冷氣機或狗隻等的噪音，以及源自公眾地方的收音機、小販或揚聲器等的噪音。這類噪音統稱為鄰舍噪音。不過環保署指，該條例第4及5條所管制的噪音來源，因有其特性，故不適宜用具體確定的可接受噪音聲級或量度程序來評估其程度。

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責任編輯：羅嘉欣