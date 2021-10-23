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【女性就業】林鄭月娥指本港婦女勞動人口已達到5成　昐有更多女性在政府中擔領導角色

社會 16:48 2021/10/23

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林鄭月娥指本港婦女勞動人口已達到5成，昐有更多女性在政府中擔領導角色。（資料圖片

行政長官林鄭月娥今日（23日）為香港婦協一個論壇發表錄影致辭，指政府一向關心女性事務並以多項政策協助女性就業，會繼續致力讓女性聲音獲聆聽。

林鄭月娥提到，本港婦女勞動人口已達到5成，女性亦佔據37%管理層職位，截至今年6月，政府設立的諮詢架構及法定組織女性成員的比例達3成半。林鄭月娥稱，她任內有更多女性參與公共事務，更委任了首位女性終審法院法官、首位女性港交所主席，日前中央亦委任了首位女性海關關長，期望將來有更多女性在政府中擔當領導角色。

林鄭月娥表示，本屆政府關心女性事務，包括將法定產假由10周增加至14周、加強托兒服務，和修訂《性別歧視條例》，保障女性免因餵哺母乳而受到騷擾和歧視，當局會繼續致力讓女性聲音獲聆聽。

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責任編輯：李榮忠

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