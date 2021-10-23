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【我要做業主】黃日華35年前家居曝光　華哥提攜後輩收留郭富城暫住

娛樂 18:23 2021/10/23

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黃日華昔日家居曝光。

TVB的facebook專頁在今日（10月23日）上載一段拍攝於1986年的《K-100》片段，該影片關於主持人鄺佐輝到訪黃日華家中。

那些年的黃日華已是TVB五虎將，當時主演了《射鵰英雄傳》、《決戰玄武門》、《楊家將》等劇集，為TVB當家小生之一，所以25歲已上車做業主。

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喜歡浸浴小酌舒緩精神

黃日華的家居以米灰色為主調，華哥向鄺佐輝解釋稱，因為平日拍劇的場景、服飾都是五光十色，所以更希望回到家中可以有舒適的感覺，因此選用米灰色為主色。

另外，其家中設有一個小酒吧檯，以便平日在家中小酌。除飲酒輕鬆外，華哥家中有個很大的浴室，當中備有大浴缸，他表示平時喜歡浸浴放鬆。

同時，華哥在家中有個大櫃，放置影迷給他的小禮物外，還有華哥在讀書時贏得的獎牌，當中有游水、跑步、跳高等獎牌。所以少年時的華哥可說是運動健將，他也說可能學生年代常做運動，所以平時拍武打戲時也較容易應付。

家中景色十分開揚，沒有高樓大廈阻擋，從窗外可賞山景。此外，他還提出一個重點，就是家居位置很近當時的TVB。

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曾與郭富城同居

其實因為藝人拍攝劇集時間十分長，所以為爭取時間休息時間，藝人都盡量住近公司，可以卻不是所有藝人都有此經濟能力。

現在的天王郭富城曾開演唱會邀黃日華任嘉賓，並公開多謝對方照顧。不過低調華哥一直沒再提此事，到張秀文在TVB節目《諸朋好友》內追問黃日華，究竟郭富城所指的幫忙是甚麼事，華哥才公開詳情。

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話說，二人因為在1988年合作劇集《太平天國》結緣，當時由舞蹈藝員轉當演員不久的郭富城家住筲箕灣，可是劇集在清水灣電視城拍攝，往往拍至凌晨3、4時收工，到早上6時又要再開工，回家梳洗後沒時間休息，於是住所距清水灣電視城近的華哥照顧後輩，收留郭富城到家中暫住約1個月，以便對方收工後休息。

華哥憶述此事時謙稱幫助新人是理所當然，不值得特別提起。而重情義的郭富城，成為天王後仍記住華哥昔日恩情。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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