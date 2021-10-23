【公屋上樓】一家5口排公屋8年獲派新翠邨　港媽抗拒井字型︰有小朋友更害怕

▲ 有港媽一家五口獲派大圍新翠邨，但她抗拒井字型公屋。

有說「得公屋得天下」，有人輪候公屋多年仍未有消息，若然獲派單位就要好好珍惜。近日一名港媽在社交媒體分享，一家五口輪候公屋8年，最近終兩度獲派單位，並接受了大圍新翠邨的單位。雖然她對井字型公屋感到抗拒，但擔心再派會更差只好要了。

第二次獲編配新翠邨

該名媽媽與丈夫育有3名子女，她上周二（12日）於紅小書發文，表示一家人早前首次獲派青衣長青邨，不過她嫌長青邨「挺舊」，交通不算方便，要乘港鐵再轉小巴。另一方面，她覺得單位間隔不夠實用︰

雖然有個大陽台，但洗手間小，除了馬桶，就只剩一個人的站位。

她對這種井字型公屋的雙塔式大廈不太滿意，又提及單位位處頂樓，屬「冬涼夏熱」，因此最終放棄了單位。上月他們再獲第二次編配，是約40年樓齡的大圍新翠邨，單位430呎左右，月租2,600多元。

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抗拒井字型公屋

雖然單位看起來比上次長青邨的單位保養得較好，交通也方便，可是她抗拒井字型公屋：

其實我內心十分抗拒井字屋，小時候電影看多了，而且家裡有小朋友更害怕。

新翠邨鄰近其母的住處，加上她擔心這次拒絕後，再獲派更差的公屋單位，因此還是接受了，並預算花費約15萬元裝修單位。她上載了單位內的相片，已清空的單位未算太殘舊，而且露台頗寬闊。

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責任編輯︰王明芳