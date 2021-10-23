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【我是現場】洪嘉豪憶曾被忽略爆喊　MC張天賦翻唱《狂人日記》騷實力

娛樂 14:00 2021/10/23

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

洪嘉豪張天賦好友一齊合作。

《我是現場》音樂會003將由首次舉行演唱會的洪嘉豪（Kaho）及MC張天賦接棒，舉行一夜限定紅館式四面台音樂會。昨晚二人首度開唱，心情興奮，Kaho期間真情流露喊過不停，而MC則刻意挑戰多首高難度歌曲，表現揮灑自如。

 入行前已是好友的Kaho與MC在開場時便合體演繹了〈半天空檔〉、〈Good Time〉、〈表情符號〉及〈Loser〉4首作品，二人邊唱邊玩的互動，令現場氣氛份外熾熱。

MC張天賦騷實力。

二人合唱的部份外，亦不乏Kaho與MC的個人表演，其中Kaho獨個站在台上時，道出心底話：「我係一個冇乜自信心嘅人，但呢種感覺唔係無中生有。個零月前睇到一篇關於我參與過嘅一個活動嘅報道，當中提及出席嘅藝人，但佢提及所有人就係冇提到我，自己係咪咁緲小呢？係咪咁冇存在價值呢？

跟住自信心繼續差落去，呢啲事情發生咗好多次，但係原來呢幾年我搵唔到存在價值嘅時候，你哋搵到。」此時台下粉絲都紛紛大嗌而Kaho此時已忍不住哭起來，而且更一度泣不成聲。

嘉豪感觸流淚。

至於MC Solo部份，則選擇挑戰多首高難度作品，其中包括昔日在《全民造星2》同組的Jer@MIRROR〈狂人日記〉，以及太陽@BIGBANG〈Eyes, Nose, Lips〉。

二人組一夜男團。

至於演繹韓文歌，MC坦言自己完全不懂韓文，他說道：「學嘅過程好辛苦，我真係逐粒字死記，要多謝我嘅Stylist（造型師），我每日綵排完就搵佢逐粒字教我點讀，我就逐個字去練。」不過他的演唱震撼全場，粉絲如雷貫耳的掌聲，就知道MC苦練的成果，已經合格有餘。

同場加映：楊潮凱訪問

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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