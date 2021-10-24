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【渣打馬拉松2021】馬拉松復辦開跑　有跑手以大熱劇集「魷魚」角色打扮參賽

社會 06:30 2021/10/24

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香港馬拉松賽事今年復辦，跑手在起步前都戴上口罩。（陳靜儀攝）

因為疫情停辦一年的香港渣打馬拉松今日（24日）舉行，今屆渣馬有約1.8萬名選手參賽，有參與半馬拉松及全馬拉松的選手早上約5時已到尖沙咀起點準備，進行熱身，部分參加者更盛裝打扮參賽。

半馬及全馬的賽事今早分別在5時45分及6時正於尖沙咀彌敦道開跑，由署理行政長官李家超及警務處處長蕭澤頤為比賽鳴槍起步。第6次參加馬拉松的林先生今年以《魷魚遊戲》男主角的打扮參加全馬賽事，他說以往都是參加全馬及半馬比賽，目的是希望可以跑上青馬大橋。

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他往年曾以賊王、特警、火炬手的打扮參賽，而今年的打扮是因為其是最近最熱門的劇集，另帶了3個角色毛公仔一同陪跑。

由2004年開始參加比賽的黃先生今年亦再接再厲，參加全馬精英賽。他今早約5時已到場會場練習，其數名家人亦都前來支持，又指疫情沒有阻礙跑步的練習，反而每次跑10公里來練習，希望將以往約3.5小時內的比賽時間，縮短至3小時內完成。

署理行政長官李家超主持開跑儀式。（陳靜儀攝）

陳先生今年第3次參加半馬賽事，約5時左右已到達會場熱身。他坦言疫情下練習有困難，特別是跑步要佩戴口罩感到困難；對疫情下可以再參加比賽他感到興奮，又指今日的天氣很好，相信可以在3小時內完成賽事。

是次賽事原定於今年一月舉行，惟因疫情緣故延至十月才開跑。另因應防疫規例，大會要求所有需要注射兩劑新冠疫苗及賽前進行檢測；大會亦安排參賽者分批「流水式」起步，而選手在起點前都必須佩戴口罩至起點後50米至100米，在終點會有工作人員派發口罩。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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