【馬拉松賽果】男拔學生葉德朗首戰10公里即奪青年組首名   跑出個人最佳成績32分39 

▲ 「渣打香港馬拉松2021」男拔中六生葉家朗（右）跑出32分39秒成績，取得青年組首名。（林宇翔攝）

因疫情延期的香港渣打馬拉松2021今日清晨（24日）舉行，為疫情期間首個大型賽事，其中10公里賽的起點改至西區海底隧道九龍收費廣場，有精英組賽事選手說，對事隔兩年再參與實體賽事感亢奮，奪得好成績亦特別有意義；首次參賽就勇奪青年組首名的男拔中六學生葉德朗就說，希望透過渣馬重拾比賽感覺。

10公里精英賽於清晨5時45分開始，起點由以往的東區走廊改至西區海底隧道九龍收費廣場，跑手沿西隧過海後沿干諾道天橋經過中環龍和道，跑入灣仔，終點則如常設於維多利亞公園。有選手在衝線後不適，由救護人員以擔床抬走。

就讀拔萃男書院的中六學生葉德朗是三項鐵人港隊成員，今年第一次參加10公里精英賽就於青年組勇奪首名，亦刷新個人最佳紀錄，他說本來預計自己需要37分鐘跑完全程，最終跑出32分39秒的佳績，他說十分開心，亦重拾比賽感覺。

今年成年都冇咩比賽，驚好難拎返比賽個感覺，所以教練叫我今次嚟跑渣馬準備下。

葉德朗以往未試過跑10公里比賽，參加得最多為學界6.6公里越野賽，他說長期都在準備大賽，今次用了1個多月準備及調整至參加渣馬，對於在考中學文憑試之前，跑到大型賽事又取到好成績，感到很滿意。至於比賽過程中，他說跑到5公里都頂到，最後因體力不繼開始慢下來，但最終可保持速度衝線。

女子10公里第一名羅映潮亦對自己十分成績滿意：

由16歲第一年做義工係終點睇人衝線，估唔到自己有一日會拎到第一，好難用字去形容自己心情

羅映潮原本目標是取得比賽頭三名，今次超額完成，她說都是盡量挑戰自己，想好好享受比賽，她又覺得在疫情下奪獎特別有意義，證明付出有回報：

呢兩年大家都默默地練，希望有一日可有實體賽，今次結果可以話比大家聽我地冇偷懶，都有做好自己本份。

對於10公里賽新賽道，羅映潮說跑出西隧的上斜路段較有挑戰性，又說一開步大家都步速較快，令她有少許擔心自己狀態，不過比賽期間心情都很亢奮。

氣氛好好！

至於10公里男子組第一名黃子圖亦跑出個人最佳成績，他說十分滿意自己表現。今次比賽是疫情下首次大型活動，黃子圖認為防疫措施足夠，選手拎取選手包有很多程序，又要檢測，選手跑畢亦要立刻帶口罩。

今年的賽事設馬拉松、半馬拉松及10公里賽事三個距離組別，總共有18,500個參賽名額，另外首度特別新增虛擬跑，於10月25日至11月14日舉行。跑手在賽前賽後均要佩戴口罩，起跑後可不用戴口罩，可在起跑點50至100米後的回收箱棄置口罩。

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記者：黃悅晴