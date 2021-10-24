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【新冠肺炎】新增4宗輸入確診個案　3宗涉L452R變異病毒株

社會 14:18 2021/10/24

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

（資料圖片）

本港今日（24日）新增4宗輸入新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計12324宗。

當中3宗涉及變異病毒株的感染，其餘一宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及2男2女，年齡介乎37至51歲，3人由A組指明地區（高風險）抵港，另外一人由B組指明地區（中風險）抵港。2人在指定檢疫設施（竹篙灣檢疫中心）檢疫期間確診，另外2人在抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。

4宗輸入確診個案詳情：

第12326宗︰37歲女，有L452R變異病毒株感染，10月20日從菲律賓經航班PR300抵港，7月13日及9月7日在菲律賓接種兩劑阿斯利康疫苗。

第12327宗︰41歲女，有L452R變異病毒株感染，10月20日從菲律賓經航班5J272抵港，6月18日及7月19日在菲律賓接種兩劑科興疫苗。

第12328宗︰37歲男，有L452R變異病毒株感染，10月22日從菲律賓經航班 PR300抵港，9月8日及10月6日在菲律賓接種兩劑莫德納疫苗。

第12329宗︰51歲男，10月23日從沙地阿拉伯經航班SV982抵港，1月8日及2月18日在沙地阿拉伯接種兩劑復必泰疫苗。

皇家加勒比國際遊輪昨日表示，取消海洋光譜號明日出發的4晚海上遊航程，並提供多重補償方案。【下一頁】

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：余思嵐

 

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