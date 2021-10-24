【馬拉松賽果】半馬男子組選手攜手衝線　紀嘉文：「鬥咗廿年，贏輸不重要」

▲ 冠軍陳家豪（左）及亞軍紀嘉文攜手衝線。（林宇翔攝）

「渣打香港馬拉松2021」今日（24日）舉行，跑手衝線顯現體育精神，其中半馬精英組男子組冠、亞、季軍誕生，分別由陳家豪、紀嘉文、梁德洋奪得，其中冠、亞軍的選手更攜手衝線，直言「贏輸不重要，最重要享受過程」。

半馬全場男子組的冠軍由跑出1小時8分54秒451的陳家豪奪得，作為首名衝線的他表示滿意自己的成績，指自己由2001年起已開始參賽，今年已是第18、19次參加。

今年衝線時，他更與亞軍選手紀嘉文一同「攜手衝線」，直言當與對方跑步時，找回以前小時候一同比賽、練習的感覺，而且「後段的時候大家都愈跑愈有」，故希望一同衝過終點：

跑了咁多年，今年都叫是一個黃昏的賽事，希望大家一同衝過終點留下有美好回憶。

奪得亞季的紀嘉文則跑出1小時8分54秒571成績，他表示自己與陳家豪的跑步時似是「教練模式」，坦言二人已經「鬥了20年」，輸贏並不重要：

其實我哋兩個都鬥咗20年，由18歲跑到37歲，贏輸不重要，最重要享受過程」。

他又說，今次的比賽時間是是次賽道中最快的一次，又認為大會的安排及賽道都很好。

梁德洋則以1小時10分26秒奪得半馬男子全場第三，他表示自己今日的發揮比想像中好，感謝兩位師兄陳家豪及紀嘉文為他「擋風」最後有氣力可以衝線。

至於防疫措施方面，陳家豪指今年的賽事要過好多「關卡」，而疫情下亦都要遵守防疫措施，以往會有精英賽手的熱身區，而今年沒有故賽前有少少緊張，不過強調大會的安排及防疫措施做得很好。

▲ 有跑手衝線時不支倒地。（林宇翔攝）

紀嘉文亦表示大會的安排很好，笑指自己跑了一公里才想起要除口罩，認為大會要求跑手要做檢測是十分安全。因應疫情，今年外來跑手較少，競爭亦相對較少，希望可以盡快通關，有更多的選手下年可以來港參賽。

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記者：郭詩詩



