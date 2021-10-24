【馬拉松獎金】渣馬總名次總獎金達56萬元　一文看清不同名次金額

▲ 今屆馬拉松名次總獎金約56萬港元。（陳靜儀攝）

香港渣打馬拉松今日（24日）舉行，吸引約1.8萬名選手參賽，TOPick綜合馬拉松的賽事獎金，總獎金達73,000美元，約56萬港元。

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今早奪得10公里女子組冠軍的本地跑手羅映潮，以36分30秒衝線；而男子10公里賽事由本地跑手黃子圖勝出，時間為31分27秒。10公里各組別的本地冠、亞、季軍分別可得港幣1,500元、1,000元正及500元，總獎金144,000港元。

至於陳家豪奪得半馬全場男子組的冠軍，跑出1小時8分54秒451；奪得亞季的紀嘉文則跑出1小時8分54秒571成績；梁德洋則以1小時10分26秒奪得半馬男子全場第三。半程馬拉松各組別的本地冠、亞、季軍分別可得港幣3,000元、2,000 元及 1,000 元。

根據渣馬總名次獎金可高達73,000美元，折合港幣約568,000元。而男、女子總冠軍將會奪得約12萬港元獎金。

另外，亦為本地跑手設特別獎金，男、女全馬選手分別在3小時及3小時30分內完成的話，可各獲1,000元。

馬拉松獎金總名次首15位都有獎金

總獎金達73,000元美金，折合約56萬港元，其中首3位獎金參考（美金）

1 15,000 （港幣約12萬)

2 6,000 （港幣約4.7萬)

3 4,000 (港幣約3.1萬)

馬拉松傑出獎金（美元）

馬拉松精英組參賽者如在以下指定時間內完成比賽，每人可獲以下傑出獎金：

男子

完成時間少於2:10:00

獎金：10,000（港幣約7.7萬)

女子完成時間少於2:28:00

獎金:10,000（港幣約7.7萬)

馬拉松特別獎勵計劃（港幣）

馬拉松精英組之香港永久性居民參賽者如在3小時內完成比賽

每人可獲獎金港幣1,000元正

▲ 香港渣打馬拉松今日（24日）舉行，渣馬總名次獎金達56萬元，男、女子總冠軍將會奪得約12萬港元獎金。（林宇翔攝）

特別獎金（港幣）

馬拉松精英組、半馬拉松精英組及十公里精英組各組別之香港永久性居民參賽者，首三名可獲以下特別獎金：

馬拉松精英組（男子及女子），分為壯年組、 先進1組 、先進2組，分別依名次可獲得：

1 6,000元

2 4,000元

3 2,000元

半馬拉松精英組（男子及女子），分為青年組、壯年組、先進1組及先進2組，分別依名次可獲得

1 3,000元

2 2,000元

3 1,000元

十公里精英組（男子及女子)，分為青年組、壯年組、先進1組及先進2組，分別依名次可獲得：

1 1,500元

2 1,000元

3 500元

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記者：余思嵐