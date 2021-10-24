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【馬拉松獎金】渣馬總名次總獎金達56萬元　一文看清不同名次金額

社會 11:11 2021/10/24

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

今屆馬拉松名次總獎金約56萬港元。（陳靜儀攝）

香港渣打馬拉松今日（24日）舉行，吸引約1.8萬名選手參賽，TOPick綜合馬拉松的賽事獎金，總獎金達73,000美元，約56萬港元。

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今早奪得10公里女子組冠軍的本地跑手羅映潮，以36分30秒衝線；而男子10公里賽事由本地跑手黃子圖勝出，時間為31分27秒。10公里各組別的本地冠、亞、季軍分別可得港幣1,500元、1,000元正及500元，總獎金144,000港元。

至於陳家豪奪得半馬全場男子組的冠軍，跑出1小時8分54秒451；奪得亞季的紀嘉文則跑出1小時8分54秒571成績；梁德洋則以1小時10分26秒奪得半馬男子全場第三。半程馬拉松各組別的本地冠、亞、季軍分別可得港幣3,000元、2,000 元及 1,000 元。

根據渣馬總名次獎金可高達73,000美元，折合港幣約568,000元。而男、女子總冠軍將會奪得約12萬港元獎金。

另外，亦為本地跑手設特別獎金，男、女全馬選手分別在3小時及3小時30分內完成的話，可各獲1,000元。

馬拉松獎金總名次首15位都有獎金

總獎金達73,000元美金，折合約56萬港元，其中首3位獎金參考（美金）
1 15,000 （港幣約12萬)
2 6,000   （港幣約4.7萬)
3 4,000     (港幣約3.1萬)

馬拉松傑出獎金（美元）
馬拉松精英組參賽者如在以下指定時間內完成比賽，每人可獲以下傑出獎金：

男子
完成時間少於2:10:00
獎金：10,000（港幣約7.7萬)

女子完成時間少於2:28:00
獎金:10,000（港幣約7.7萬)

馬拉松特別獎勵計劃（港幣）
馬拉松精英組之香港永久性居民參賽者如在3小時內完成比賽

每人可獲獎金港幣1,000元正

香港渣打馬拉松今日（24日）舉行，渣馬總名次獎金達56萬元，男、女子總冠軍將會奪得約12萬港元獎金。（林宇翔攝）

特別獎金（港幣）
馬拉松精英組、半馬拉松精英組及十公里精英組各組別之香港永久性居民參賽者，首三名可獲以下特別獎金：

馬拉松精英組（男子及女子），分為壯年組、 先進1組 、先進2組，分別依名次可獲得：
1    6,000元
2    4,000元
3    2,000元

半馬拉松精英組（男子及女子），分為青年組、壯年組、先進1組及先進2組，分別依名次可獲得
1    3,000元 
2    2,000元   
3    1,000元    

十公里精英組（男子及女子)，分為青年組、壯年組、先進1組及先進2組，分別依名次可獲得：
1        1,500元    
2        1,000元    
3        500元  

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：余思嵐

 

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