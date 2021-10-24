【馬拉松賽果】姚潔貞奪全馬女子組　對賽事有壓力不敢輕敵

▲ 全馬女子組冠軍由長跑好手姚潔貞奪得。（林宇翔攝）

「渣打香港馬拉松2021」今日（24日）舉行，全馬女子組冠軍由姚潔貞奪得，她坦言今次的練習時間不夠故對比賽感到有壓力，其丈夫陳家豪奪得半馬男子組冠軍，她笑指若對方一同參加全馬而一同奪獎會更開心。

姚潔貞今次以2小時39分27秒奪得全馬女子組冠軍，她說在完成全運會後休息了兩星期，才可以進行訓練，坦言有壓力：

其實都係睇住後面的跑手，唔好俾自己鬆懈。

她又指今日的天氣不錯，氣溫舒服，對於改道後有其中一公里需要跑上斜路直言「其實都幾甘」，不過「改道後有新鮮感」。

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姚潔貞的丈夫陳家豪今年奪得半馬男子組的冠軍，她坦言由於丈夫的工作比較忙，二人平日是分開練習。被問到二人一同贏得賽事的冠軍，心情會否特別開心，她稱如果對方是一同跑全馬會更開心：

可惜我叫佢跑全馬佢唔跑，如果唔係一齊拎獎就仲開心，不過佢怕會抽筋，而且又不夠時間練習。

▲ 不少跑手指今日天氣不錯，有助發揮更好。（陳靜儀攝)

因應疫情關係，今年較少有外地的選手，反而更享受賽事，「不需要太專注追趕（其他選手）」。

至於亞軍則由黃卓寧奪得，她跑出2小時43分17秒，她表示自己首次參加全馬，以往都是參加10公里及半馬賽事，希望未來可以好像姚潔貞一樣代表香港參加大型賽事。

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記者：郭詩詩