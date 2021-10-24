【馬拉松賽果】黃啓樂奪全馬男子組首名   戰勝膝傷靠意志衝線

▲ 全馬男子組賽事由26歲的黃啓樂奪冠，他克服膝傷首次挑戰全馬，在最後一段直路反超日本選手，以2小時31分10秒衝線。（黃悅晴攝）

因疫情延期的渣打馬拉松賽事今日（24日）舉行，早上10時，大部分全馬選手已抵達終點，男子組賽事由26歲的黃啓樂奪冠，他克服膝傷首次挑戰全馬，在最後一段直路反超日本選手，以2小時31分10秒衝線。

▼ 點擊圖片放大 +2

男子組全馬賽事上演戲劇性一幕，黃啓樂在最後階段爆發，於進入維園後的直路反超前。首次挑戰全馬就取得佳績，黃啓樂說跑全馬是自己夢想，過去兩年受膝傷困擾，在衝刺階段想到比賽過程再難捱，亦不及以往辛酸，最後靠意志力頂住衝線。

黃啓樂兩年前左腳膝蓋軟骨磨蝕，醫生曾斷言他不能繼續運動員生活，但他未有放棄，繼續進行物理治療，最終於今屆「復出」。本身是長跑班教練，黃啓樂說選擇挑戰全馬，希望向學生帶出這個訊息：

逆境之中要揀條最難行嘅路，會發現前路未必咁得人驚，當成一個挑戰，會更有動力。」

今勝出次全馬比賽可獲得逾56萬獎金，黃啓樂說會用作跑會資金及購買訓練儀器，亦會儲起以備不是之需。

黃啓樂又表示，取得好成績要多謝與他一起練習，在全馬中取得第3名的魏。魏表示，今年因較少海外選手，大眾難得地可將焦點放在本地選手身上，又指出每屆香港均有很多好運動員，希望大家可持續關注運動員。

在最後階段被反超前的、以次名衝線的日本選手城武雅則說，在最後覺得自己頗有勝算，有稍稍放鬆因而失落冠軍，他亦盛讚黃啓樂表現好。

全馬比賽於今早6時正於尖沙咀起步，終點為銅鑼灣維園，有大會職員在選手衝線後派發口罩。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴