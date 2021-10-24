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【勞工福利】羅致光指在職家庭津貼有近21萬人受惠　未來持續加強申請電子化

社會 10:45 2021/10/24

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羅致光指在職家庭津貼有近21萬人受惠，未來持續加強申請電子化。(資料圖片)

勞工及福利局長羅致光指，在上個財政年度，在職家庭津貼計劃共接獲超過13.5萬宗申請，以恆常現金福利計算，職津是繼綜援及長者生活津貼後，第三大有效的扶貧政策。他補充，8月起加強計劃網上申請服務，讓申請人經「智方便」獲得電子預填表格。

羅致光今（24日）在網誌中指，上個財政年度計劃共接獲超過13.5萬宗申請，較2017至2018年度改善措施前的「低收入在職津貼」的約5.9宗申請增加超過一倍；而在上月底，職津計劃約有6.18萬個「活躍住戶」，涉及近21萬人，同樣較低津計劃增加超過一倍。

他續指，8月起加強職津計劃的網上申請服務，讓申請人經「智方便」獲得電子預填表格，加強服務後經網上遞交的申請數目倍增，佔總申請的百分比，由過往低於一成增至近25%，當局會繼續加強電子化服務，12月推出第二期新功能，方便申請人在網上撤回已提交的申請、更改已提交資料，以及提出覆核或上訴申請，並會設立網上預約系統，讓巿民預約櫃枱服務。

職津計劃的政策目的是支援工時較長但收入較低，而又沒有領取綜援的在職住戶，計劃根據多勞多得的原則，按工時提供津貼金額，鼓勵自力更生；同時向職津住戶內每名合資格兒童及青少年發放兒童津貼，紓緩跨代貧窮。2019年約有4.76萬人受惠於職津並脫貧。

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記者：陳麗娜

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