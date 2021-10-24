【渣馬2021】腳傷聶德權參加半馬賽事冀跑完全程　指馬拉松成功舉辦多重意義    

▲ 聶德權參加半馬比賽。（林宇翔攝）

公務員事務局局長聶德權今日（24日）參加半馬賽事，在早上約10時半完成。他說自己目標是跑畢全程，又說早前腳傷，對達成目標感開心。

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聶德權又說，相隔兩年半再舉辦盛事有多重意義，指大會的安排非常順暢，坦言在疫情下要舉辦賽事是一點也不容易，「馬拉松可以順利舉行是有標誌性的」；另代表市民在適當保護及防疫措施下，能夠出席大型活動，亦可推廣運動十分重要的訊息。

他續指，本港目前疫情可以控制到本地清零，但要回復正常仍有一段距離，在防疫措施配合下有大型比賽是非常好，又希望未來在防控的大前題下，可以有更多的比賽進行。

被問到有人穿著「香港加油」的衣物要大會要求會更換衣物，他說所有參加者都要遵從大會的規定。

另外，港府早前宣布由下月一日起，除獲豁免人士外，所有政府員工和市民必須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，才會獲准進入政府大樓和辦公處所。

他說，安心出行應用程式發揮了有疫情發生後很快就找到與確診者在同一場合的人士，有關人士可盡快使檢測，以防社區爆發，在防疫工作中發揮重要的作用。

被問到會否強制所有人士進入食肆都必須使用安心出行，他說，應用程式一開始是用自願形式推行，而疫情在過去的一年多，防疫措施亦要不斷更新，強調不可能是「一成不變」，大原則是希望香港早日回復正常，盡快與內地通關、防止外防輸入，另要接種疫苗「以上都是缺一不可」。

此外，民建聯立法會議員鄭泳舜以115分鐘完成半馬賽事，他指今年的氣氛與往年相若，特別是在銅鑼灣的路段沿途有支持者打氣。他說，因應大會的防疫措施，今年較少人以盛裝打扮參賽，不過由於是次渣馬是疫情以來首次的大型體育賽事「希望逐年逐年搞返好」。

對於疑有參賽者疑因衣著上有政治標語而被要求更換衣物，他說不評論個別個案，指不希望有政治的宣揚凌駕體育比賽。

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記者：黃悅晴、郭詩詩