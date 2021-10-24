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【行山打卡】情侶搭的士到郊外扮行山　港女「打卡」5分鐘即走人

休閒消費 11:30 2021/10/24

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

近日有的士司機在網上分享一對情侶「扮行山」的經歷。

不少港人愛到郊外行山，一名的士司機在網上分享，指日前接載一對情侶上山，原以為對方打算郊遊，豈料女生下車前叫他等一會，表明5分鐘後會再上車。司機此時驚覺女生只為「打卡」扮行山，並指男友看到此景象「塊面有啲黑」。

打卡5分鐘即走人

該名的士司機早前在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，指上周一（18日）接載一對情侶到郊外行山，在他打算尋找下組客人回市中心之際，女方突叫他「等陣」，指兩人5分鐘後再上車。司機收了第一程車錢後，便下車「唞唞氣、食支煙」等待兩人。

過了一會情侶再次上車啟程回家，司機才知道港女只為「打卡」，並不打算真的行山，又指男友明顯感不滿，「塊面有啲黑」。

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網民：影咗當行咗

過往亦曾發生類似事件，一名男網民在討論區發文，指向來甚少運動的女友突然提出去行山，於是他就為對方準備水、外套等行山裝備。未料當日女友提出直接搭的士「攻頂」，抵達後就不停拍照打卡，不久人流開始變多，女友便要下山，原路搭的士離開，令事主相當無奈：

真係汗都冇出過滴...之後見佢IG出個乜「假日上山行下，流下汗，好滿足」之類之類...

帖文引來網民討論，不少網民對此見怪不怪：

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責任編輯︰王明芳

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