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【防疫措施】專家指「絕對清零」非長遠辦法　料日後每一至兩年或須打新冠疫苗加強劑

社會 11:41 2021/10/24

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

專家指「絕對清零」非長遠辦法，料日後每一至兩年或須打新冠疫苗加強劑。（資料圖片）

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港整體新冠疫苗接種率是大約6成，但長者接種率低，而且有4成人選擇打科興疫苗，抗體水平有機會在接種兩針6至8個月後，降至低水平，因此本港未有條件「與病毒共存」。

許樹昌出席電台節目時指，英國及新加坡等國家決定「與病毒共存」，確診個案爆發得很厲害，加上冬季即將來臨，將會有更多變數，包括新冠及流感病毒可能一同夾擊，亦有機會出現新的變種病毒，一旦疫情爆發，醫療系統將不勝負荷，惟他同意「絕對清零」不是長遠辦法。

中大正研究市民接種第三針的成效，許樹昌稱，就他跟進部分已接種兩劑科興疫苗的個案，一半人第三針選擇繼續接種科興、其餘接種復必泰，發現轉打復必泰後，抗體相對增多，但仍有待分析。他又提到，如果首兩劑接種滅活平台的疫苗，第三針轉為接種另一平台疫苗、例如核酸疫苗會較好，可刺激產生更多抗體，相信日後每一至兩年，或要接種新冠疫苗加強劑一次。

此外，冬季流感高峰期將至，許樹昌強調，世衛最新指引建議可同時接種新冠及流感疫苗，認為同時接種不論對新冠疫苗或流感疫苗的保護率影響都不太大。

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記者：陳麗娜

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