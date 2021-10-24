【我要做業主2X開心速遞】趙希洛法律系畢業棄當律師從影　富家千金不靠父幹儲錢上車　

▲ 趙希洛不靠父母努力儲錢置業。

趙希洛（Candice）於2007年參加港姐競選而入行，入行13年的她由低做起，及至近年終於捱出頭來，演技獲得肯定。憑劇集《金宵大廈》飾演憶子成狂的何太於《萬千星輝頒獎典禮2019》獲「最佳女配角」獎。現時為TVB皇牌處境劇《愛·回家之開心速遞》的常駐演員演無知May。

身為星二代和富二代的趙希洛，事業卻從沒依靠媽媽梁小玲的人脈，此外縱然有個經營石油生意的富爸爸，她也不打算靠父幹置業。

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▲ 趙希洛亮相節目《我要做業主2》。

計劃在香港置業

於昨晚（10 月23日）播出的《我要做業主2》內，趙希洛謂鍾情舊式唐樓，養成斷捨離習慣的她減少購物，有助儲錢置業，雖然父母投資物業有道，卻未有給予她意見，她說：「我未夠錢去實行這件事，可能想我摸索下，所以沒有特別教我。」

趙希洛於2008年回流返港發展，而趙爸爸以幾千萬置樓跟愛女同住，《我要做業主2》主持人Patrick sir說趙希洛為人謙虛又勤力工作，問及是否有置業目標時，她謂小時候已想有自己夢想之家：「來了香港一段時間，這幾年工作穩定了，加上喜愛香港這地方，覺得可在這裡生活，所以想找組織一個安樂窩。」

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星二代有位富爸爸

趙希洛的媽媽是前藝人梁小玲，爸爸趙崇康為澳洲的大律師，此外更於澳洲經營有關石油的生意。

趙父除於當地擁有不少物業外，在香港也有置業和買舖收租，連同位處半山梅道豪宅，三個物業合共約一億五千萬元。

▲ 媽媽梁小玲為資深演員。

雖然挾著星二代及富二代光環，趙希洛買樓靠自己實力。父母有置業經驗，問可有灌輸概念？「又沒有，可能見我未有成績，未夠錢去實行這件事，可能想我摸索下，所以沒有特別教我。」

趙希洛說一直蓄不夠錢「上車」，她說：「我發現香港跟外國不同，夢想之家可說是兩回事，外國用小筆錢已買到小型獨立屋，但在香港要用很大筆錢才可買一個單位，」

▲ 當中有更參觀位處土瓜灣的唐樓。

鍾情舊式唐樓

雖然購買一手樓比較易負擔，但趙希洛比較喜歡舊式唐樓：「因為喜歡它的間隔比較四正，我個人比較oldschool。」

節目裡Patrick sir帶趙希洛去土瓜灣參觀舊式唐樓，趙希洛即說；「很有當年拍攝金宵大廈感覺。」

說到由澳洲回港返港初期，趙希洛坦言很不習慣，她說：「因為我收藏多餘的東西也不少，現在學識斷捨離，香港是寸金尺土地方，多一件東西少一個地方，需要的東西才買，這習慣亦可儲錢。」

▲ 趙希洛在《金宵大廈》飾演一個憶子成狂的太太，

棄當律師做演員

現年38歲的趙希洛為英國法律系畢業，後來更取得國際商業及銀行學碩士。

趙爸爸原本希望女兒做大狀或者銀行家，不過趙希洛放棄高薪厚職，由於父母反對，趙洛希於2007年選港姐時都是先斬后奏。

趙希洛曾表示自幼看著不同類型的電視劇和音樂劇長大，對演戲產生濃厚興趣，她曾於訪談中憶及：「爸媽一直希望我可有穩定的工作及收入，但在碩士第1年時我偷買機票，指要回港做暑期工，實際是選港姐，因為我想做喜愛的事，不想讀完書老了才後悔沒有入行。」

趙希洛續指：「後來確定自己已入圍，連合約都簽好了，才致電給爸爸。他當年驚訝及緊張的反應，我想我這一輩子都不會忘記，瞞着他們選港姐是我人生做過最曳的一件事。」

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趙希洛堅持由低做起，慢慢捱上去，捱足9年，2015年終憑《實習天使》扮癲婆出位，獲封為「TVB御用癲婆」，及至2019年，她憑著《金宵大廈》裡突破的「瘋婦」何太一角，奪得「最佳女配角」。於頒獎禮上，趙希洛感謝父母對其任性追夢的忍耐和包容，藉著今次獲獎，希望給予家人和自己的一個肯定。

趙希洛指：「媽媽是較傳統的人，但她也有為我感到開心。爸爸第二日對我說了句『Good job.』他從未試過，所以也感到很驚訝。」