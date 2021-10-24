  • 25°C
香港時間 : 20211024日 (週日) 13:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【渣馬2021】市民扮鬼扮馬出戰馬拉松   嘆氣氛沒有往年熱烈 

社會 12:21 2021/10/24

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

張先生就扮成日本動畫《鬼滅之刃》的角色伊之助，頭戴豬頭套、腰旁繫塑膠及紙造的雙刀。（陳靜儀攝）

渣打馬拉松今日（24日）舉行，上午10時後所有賽事均已開始。以往渣打馬拉松都有不少選手扮鬼扮馬，但有裝扮成大熱韓劇《魷魚遊戲》中的木頭人娃娃的選手慨嘆，今年氣氛沒有以往熱烈。 

今年有少量市民有裝扮，其中身穿黃色運動衫、橙色裙的葉小姐造型酷似近日大熱韓劇《魷魚遊戲》中的木頭人娃娃，她笑稱大會派發的綠色運動服似劇中的選手，因此扮做木頭人娃娃「激勵」他人跑快點，「諗住玩得一年得一年，玩盡啲。」惟她覺得今年扮鬼扮馬的人減少，氣氛沒有過往熱烈，感到可惜。 

張先生就扮成日本動畫《鬼滅之刃》的角色伊之助，頭戴豬頭套、腰旁繫塑膠及紙造的雙刀。他說，見外國的馬拉松似嘉年華，想透過特別造型帶動氣氛，令大家開心。他說因特別造型，今早有接受保安檢測，過程約數分鐘。 

張先生就扮成日本動畫《鬼滅之刃》的角色伊之助，頭戴豬頭套、腰旁繫塑膠及紙造的雙刀。（陳靜儀攝）

張小姐今年是第6次以「鯊魚」造型出戰，坦言穿著有關服裝跑步好辛苦，惟其目的是希望宣揚環保，不要殺生：

希望大家繼續努力，為環保出一分力。

張小姐今年是第6次以「鯊魚」造型出戰，坦言穿著有關服裝跑步好辛苦，惟其目的是希望宣揚環保，不要殺生。（黃悅晴攝）

跑半馬的黃先生則連續4屆扮成瑪利奧，他說沿途不少選手見到他的造型都很興奮。他覺得以往安排於年初舉行馬拉松較佳，

1月幾涼爽啲。

跑半馬的黃先生則連續4屆扮成瑪利奧，他說沿途不少選手見到他的造型都很興奮。（黃悅晴攝）

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴、郭詩詩

相關文章

【馬拉松賽果】半馬男子組選手攜手衝線　紀嘉文：「鬥咗廿年，贏輸不重要」
今日 08:31
【馬拉松賽果】半馬男子組選手攜手衝線　紀嘉文：「鬥咗廿年，贏輸不重要」
【馬拉松賽果】競走運動員程小雅首次「跑」半馬　「自己地方有人支持非常開心」
今日 09:13
【馬拉松賽果】競走運動員程小雅首次「跑」半馬　「自己地方有人支持非常開心」
【馬拉松獎金】渣馬總名次總獎金達56萬元　一文看清不同名次金額
今日 11:11
【馬拉松獎金】渣馬總名次總獎金達56萬元　一文看清不同名次金額
【馬拉松賽果】姚潔貞奪全馬女子組　對賽事有壓力不敢輕敵
今日 10:14
【馬拉松賽果】姚潔貞奪全馬女子組　對賽事有壓力不敢輕敵
【馬拉松賽果】黃啓樂奪全馬男子組首名 戰勝膝傷靠意志衝線
今日 10:42
【馬拉松賽果】黃啓樂奪全馬男子組首名 戰勝膝傷靠意志衝線
【渣馬2021】腳傷聶德權參加半馬賽事冀跑完全程　指馬拉松成功舉辦多重意義
今日 10:58
【渣馬2021】腳傷聶德權參加半馬賽事冀跑完全程　指馬拉松成功舉辦多重意義

你可能感興趣

【馬拉松賽果】半馬男子組選手攜手衝線　紀嘉文：「鬥咗廿年，贏輸不重要」
今日 08:31
【馬拉松賽果】半馬男子組選手攜手衝線　紀嘉文：「鬥咗廿年，贏輸不重要」
【馬拉松賽果】競走運動員程小雅首次「跑」半馬　「自己地方有人支持非常開心」
今日 09:13
【馬拉松賽果】競走運動員程小雅首次「跑」半馬　「自己地方有人支持非常開心」
【馬拉松獎金】渣馬總名次總獎金達56萬元　一文看清不同名次金額
今日 11:11
【馬拉松獎金】渣馬總名次總獎金達56萬元　一文看清不同名次金額
新冠肺炎疫情 經濟 馬拉松 運動 香港 跑步

最高瀏覽

【校長專欄】懷念St Joe首位女校長陳美梅校長 現任校長：她耗盡自己給予別人光明
18:14 2021/10/15
【校長專欄】懷念St Joe首位女校長陳美梅校長 現任校長：她耗盡自己給予別人光明
【公屋上樓】一家5口排公屋8年獲派新翠邨　港媽抗拒井字型︰有小朋友更害怕
18:10 2021/10/23
【公屋上樓】一家5口排公屋8年獲派新翠邨　港媽抗拒井字型︰有小朋友更害怕
【渣打馬拉松2021】今晚起本港多處實施臨時封路　一文看清交通改道安排
10:40 2021/10/23
【渣打馬拉松2021】今晚起本港多處實施臨時封路　一文看清交通改道安排