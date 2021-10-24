【渣馬2021】市民扮鬼扮馬出戰馬拉松   嘆氣氛沒有往年熱烈 

▲ 張先生就扮成日本動畫《鬼滅之刃》的角色伊之助，頭戴豬頭套、腰旁繫塑膠及紙造的雙刀。（陳靜儀攝）

渣打馬拉松今日（24日）舉行，上午10時後所有賽事均已開始。以往渣打馬拉松都有不少選手扮鬼扮馬，但有裝扮成大熱韓劇《魷魚遊戲》中的木頭人娃娃的選手慨嘆，今年氣氛沒有以往熱烈。

今年有少量市民有裝扮，其中身穿黃色運動衫、橙色裙的葉小姐造型酷似近日大熱韓劇《魷魚遊戲》中的木頭人娃娃，她笑稱大會派發的綠色運動服似劇中的選手，因此扮做木頭人娃娃「激勵」他人跑快點，「諗住玩得一年得一年，玩盡啲。」惟她覺得今年扮鬼扮馬的人減少，氣氛沒有過往熱烈，感到可惜。

張先生就扮成日本動畫《鬼滅之刃》的角色伊之助，頭戴豬頭套、腰旁繫塑膠及紙造的雙刀。他說，見外國的馬拉松似嘉年華，想透過特別造型帶動氣氛，令大家開心。他說因特別造型，今早有接受保安檢測，過程約數分鐘。

▲ 張先生就扮成日本動畫《鬼滅之刃》的角色伊之助，頭戴豬頭套、腰旁繫塑膠及紙造的雙刀。（陳靜儀攝）

張小姐今年是第6次以「鯊魚」造型出戰，坦言穿著有關服裝跑步好辛苦，惟其目的是希望宣揚環保，不要殺生：

希望大家繼續努力，為環保出一分力。

▲ 張小姐今年是第6次以「鯊魚」造型出戰，坦言穿著有關服裝跑步好辛苦，惟其目的是希望宣揚環保，不要殺生。（黃悅晴攝）

跑半馬的黃先生則連續4屆扮成瑪利奧，他說沿途不少選手見到他的造型都很興奮。他覺得以往安排於年初舉行馬拉松較佳，

1月幾涼爽啲。

▲ 跑半馬的黃先生則連續4屆扮成瑪利奧，他說沿途不少選手見到他的造型都很興奮。（黃悅晴攝）

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記者：黃悅晴、郭詩詩