【渣馬2021】主辦單位指9名參賽者須送院　不希望賽事涉及任何政治元素

▲ 「渣打香港馬拉松2021」。渣打香港馬拉松2021籌備委員會主席高威林。(陳靜儀攝)

「渣打香港馬拉松2021」今日（24日）舉行，今屆渣馬有逾1.5萬名選手出戰。渣馬2021醫療事務總主任林建群表示，截至今日中午12時，約有445名傷者，其中9名需送院，當中有5人是體溫過高，其餘傷者涉及扭傷等。

渣打香港馬拉松2021籌備委員會主席高威林表示，今次的渣馬順利完成，坦言疫情反覆最大挑戰是防疫，感謝運動員配合防疫工作。

他說，今年有逾3.8萬人報名參加比賽，惟名額僅有1.85萬個，而今日出賽的有逾1.5萬人，出席率逾8成。

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他又說，今年缺乏國際跑手，相信本地跑手可以獲得豐厚的獎金，其中全馬男女組冠軍的黃啓樂及姚潔貞可奪得15,000元美金，折合港幣約11.7萬元。另外，全馬男子組以3小時內完成的有約54人，女子組在3.5小時內完成賽事的有21人。

雖然今屆有不少跑手表示天氣舒服，惟高威林表示渣馬每年均是1、2月舉行，認為該月份的的天氣比較適合，期望來年有關時間舉行。

另外，大會今年要求穿着特別裝束或攜帶背包的跑手，必須在大會工作人員指示下進入設於起點的檢查站接受保安檢查才可參加有關活動。有傳媒報道，有跑手身穿有「香港」、「加油」的字樣而被要求更換服裝，高威林被多次追問原因、下屆會否有相同安排，他只稱舉辦體育活動不希望涉及任何政治元素。

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記者：陳麗娜、郭詩詩、黃悅晴