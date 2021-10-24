【新冠肺炎】女子確診355天反覆檢驗呈陽性　醫生：或與罹癌有關

▲ 美國一名47歲女子去年春天確診，一直到今年4月接受檢測，結果仍然呈陽性，確診時間達355天。

新冠肺炎疫情持續，美國一名47歲女子去年春天確診，一直到今年4月接受檢測，結果仍然呈陽性，確診時間達355天。醫生表示，女子曾罹患血癌，或因此導致其長時間對病毒呈「假陽性」反應。

這宗特殊病例近日在醫學網站「Live Science」刊出，一名來自美國馬里蘭州的47歲女子，在2020年春季首次確診新冠肺炎，其後女子被送往「國立衛生研究院」（National Institutes of Health）接受治療。

在治療數個月後，女子體內病毒量急速下降，間中仍有輕微反應。而隨著治療漸入佳境，她再無出現症狀，但由確診至今年4月，她的檢測結果卻一直呈陽性。最終在確診後第355天，這名女子的病毒檢測結果終呈陰性。

醫療團隊對女子長期呈病毒陽性反應進行研究，發現這名女子在3年前曾罹患血癌，令她體內的抗體細胞比一般人低，免疫系統也已經受損，並很可能因此導致她一直對病毒呈「假陽性」反應。目前這項研究僅刊登在MedRxiv醫學網站，而未獲其他醫學專家認同，仍需更多相關病例予以佐證。

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責任編輯：羅嘉欣