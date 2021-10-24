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【戀童障礙】22歲單親媽遇渣男出軌屢受家暴　戀上12歲男童誘性交：當他是大人

親子 15:28 2021/10/24

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日本一名單親媽患上戀童障礙，誘12歲男童發生性關係被捕。

日本曾發生一宗誘姦案，香川縣一名22歲單親媽聲稱受伴侶家暴、屢遇「爛桃花」，轉而戀上12歲男童，更與對方發生性關係。其後女子因涉嫌強制受害者發生不正當關係、誘導未成年賣淫及違反《色情作品禁止法》而被判刑。案件近日被日本一名漫畫家，以圖畫製作成影片重現案情，並在最後提醒大眾不能輕視兒童性罪行，重新引起外界關注。

日本一名漫畫家製作影片重現案情，重新引起外界關注兒童性罪行。（影片截圖）

綜合外媒報導，事件發生在2018年，長尾里佳是位單親媽媽，育有一對子女。她自稱異性緣差，常遇渣男出軌及受家暴，轉而戀上少年，聲稱從對方身上感受到重視。她透過手機手機遊戲「荒野行動」結識當時12歲的小學男生。隨著二人在遊戲中的發展，長尾多次引誘男童與自己發生不正當關係。

男童徹夜未歸家 家長驚覺有異

為見男童一面，長尾在2018年下半年某一天，特意從香川縣到福岡縣，二人當日首次發生性關係。長尾後來更幫男童出旅費，讓男童跨越460公里到長尾家中約會。在2019年年初，兩人再次在長尾家中發生性關係，由於當晚男童沒有回家，家長報警揭發事件。警察在長尾的住所將她拘捕。

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手機藏不雅照

警方翻查長尾的手機，發現內藏多張她與男童的不雅照片及影片。她曾將兩人接吻照片上載到社交媒體，又表示男童是「里佳最喜歡的老公」，並指將來要跟他結婚。警方又發現，長尾不只與一名男童發生不當關係。

日本《刑法》規定「性行為的同意年齡」為13歲，低於13歲進行性行為，不論對方意願都被視為強姦。長尾在庭上認罪，向男童及其家人道歉，承諾向男童家人賠償150萬日圓（約10.8萬港幣），並保證今後不再聯絡他。

法官：應謹記母親責任

鑒於案件不存在誘拐、監禁等惡劣犯罪行為，亦考慮到兩人存在愛情，長尾里佳被判有期徒刑3年，緩刑5年。法官提醒長尾育有兩名孩子，應隨時謹記母親的責任及教育孩子的道理。

據悉長尾疑患「小兒性愛症」（戀童障礙），患者通常在16歲以上，卻對13歲以下小童產生「性趣」。日本精神科醫生片田珠美認為治療方法有限，只能靠藥物抑制性衝動。長尾的父母承諾會好好監督女兒，限制她使用社交媒體，以免同類事件再發生。

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責任編輯︰王明芳

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