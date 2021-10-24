【冰島潮什麼】梁芷珮冒寒歎天然溫泉　Christy跳入15度低溫水興奮大叫

▲ 梁芷珮跟丈夫於冰島歎天然溫泉。

現年39歲梁芷珮（Christy）憑主持《潮什麼》系列大受歡迎，這位靚媽主持有不少捧場客，而TVB正播映其主持的旅遊節目《冰島潮什麼》，跟以往的節目一樣，Christy的老公亦有同行負責拍攝。

夫妻二人可說寓工作於拍拖，二人於冰島浸溫泉享受「冰火」樂趣，Christy浸到不捨得走。近年梁芷珮吸金力驚人，更愈住愈豪，可說攬著老公邊玩邊賺錢，認真爽。

【冰島潮什麼】梁芷珮冰島浸溫泉展好身段 Christy玩滑翔傘嚇到喊

▲ 梁芷珮跟老公享受溫泉樂。（取自facebook）

享受「冰火」之樂

梁芷珮（Christy）主持的旅遊節目《冰島潮什麼》於周一（10月25日）至周三（10月27日）晚播出最後3集，Christy跟老公Kenneth七月份遠赴冰島進行30多天環島遊，上星期播映的節目裡，這對夫妻帶大家走遍冰島靚景，而下星期Christy與Kenneth繼續潮玩冰島。

於明晚（25日）播出的第四集裡，Christy介紹的兩個天然溫泉相當特別，先是座落冰島東部、當地唯一一座飄浮於湖上面的地熱溫泉，特別之處除了有3個氣溫介乎38至42度的溫泉任君選擇外，旁邊更是水溫低至15度的天然水，入場顧客可隨意挑選「冰火」心水。

▲ 梁芷珮浸到不捨得離開呀。（TVB提供）

夫婦冰島放閃

而Christy卻似乎難頂低溫，甫跳落水即咿嘩大叫，與旁邊暢泳的顧客相映成趣。

另一天然溫泉則為馳名的「米湖溫泉」，該溫泉以超靚「Baby Blue」見稱，Christy跟老公一起打卡，早前她於個人社交平台分享於冰島的照片，身穿粉紅色泳衣浸溫泉的她十分吸睛，當中老公Kenneth更親吻她一下，十分甜蜜。

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另外，Christy到了冰島南岸探訪有「冰島國鳥」之稱的海鸚鵡（Puffin），探訪Puffin要選擇對的日式子，除了是「5月至8月限定」活動外，下雨天「捕獲」牠們的機會遠比晴天高。

當日，Christy相當Lucky，由於整個行程均下著連綿雨，Puffin全都乖乖待在懸崖邊，為數可觀自然場面壯觀，難怪Christy大感興奮，瘋狂打卡。

最近影片：楊潮凱

夫妻同心《潮什麼》品牌

現年39歲的梁芷珮，近年憑主持《潮什麼》系列人氣急升，皆因該節目有別於其他旅遊節目，Christy不時帶著孩子周遊列國，她除擔任主持外，更與丈夫Kenneth拍住上，同時兼任編排行程、採訪、攝影和剪接，幾乎全自家製作。

過去5年，Christy踏足的國家包括意大利、美國、法國、加拿大、葡萄牙、西班牙等，對她而言，旅遊是其生活中的一部分，而拍攝《潮什麼》從來都不是一份工作，「這是我們兩夫妻創造出來的，像是Baby一樣。」她說。

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疫市下創業

今年7月，兩夫妻在疫情下遠赴冰島拍攝全新旅遊特輯，事隔近兩年時間再度出遊，她表示是次旅程的意義變得不一樣。「今次一定是我最深刻的旅程，因為疫情爆發後，本來覺得拍旅遊節目根本是遙遙無期。坦白說，當時我還害怕事業準備要走下坡，所以，當得知有機會出發時，更加珍惜一切。」

Christy更「勇」字當頭，決定跟老公夫妻檔在疫市下創業，共投資6位數開旅行社「Hipster Tour」，首次創業的她，直言無懼血本無歸，因為她深信疫情過後，將迎來「報復性旅遊」。