【打擊走私】文錦渡管制站檢1.7萬隻疑走私大閘蟹　料市值159萬元

▲ 海關與食環署聯合行動打擊懷疑走私大閘蟹。（新聞處提供）

海關與食環署在文錦渡管制站反走私，拘捕1人，檢獲約17,000隻懷疑走私大閘蟹及約1.1噸懷疑走私冷凍食品，估計市值共約159萬元。

海關聯合食環署本月22日在文錦渡管制站截查一輛入境貨車，經檢查後，在車上已申報的貨物中發現該批懷疑未列艙單的大閘蟹及冷凍食品。行動中，47歲貨車男司機被捕，案件仍在調查中。



檢獲的懷疑未列艙單大閘蟹估計市值約153萬元；而懷疑未列艙單冷凍食品則包括肉類及家禽等，估計市值約6萬元。



海關稱，檢獲的大閘蟹並無附有由出口地當局簽發的衞生證明書，不符合有關介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證的條款規定。檢獲的冷凍肉類及家禽亦無附有來源地有關當局簽發的衞生證明書或食環署的書面准許。



海關提醒市民，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

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責任編輯：余思嵐