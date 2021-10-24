​【非法走私】屯門龍鼓灘檢4艘快艇及引擎大飛　料市值逾400萬元

▲ 屯門龍鼓灘檢4艘快艇及引擎大飛。（黃傑偉攝）

警方連同各部門加強打擊非法走私及非法入境行動，於10月21日清晨5時30分，警方青山警區探員在屯門龍鼓灘稔灣徑，搗破一個收藏懷疑走私用船隻，行動中警方搜獲4隻懷疑用作走私快艇配備14個舷外引擎大飛，估計市值超過400萬元。

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儲存走私船隻地方佔地約8000呎，離海岸線少於20米，於潮漲時離海岸線更少於10米，警方指不法分子以6個貨櫃及3米高鐵閘，於隱蔽叢林內儲存走私船隻及進行非法活動。

警方聯同消防處及地政署，在上址貨櫃內檢獲工業用紅油，檢獲4艘快艇長15米、闊4米、高2米，每個配置3至4個舷外引擎，引擎馬力高達450匹，時速達50海哩，等同陸上行車90公里時速，快艇船身均漆上黑油，船上沒有發現照明裝置及登記編號，若於晚間航行難以發現，而船身用鋼鐵製成，若與船隻碰撞會造成損毀甚至沉沒，對執法人員及其他海上船隻均構嚴重成危險。

青山分區助理指揮官(行動)金學俊總督察重申，警方會加強打擊非法走私活動，警方呼籲市民如發現陸上或海上走私活動應盡快通知警方，達致警民合作關係。

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記者：黃傑偉