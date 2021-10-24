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林鄭手傷未癒趕開工　明起恢復處理特首公務

政治 15:52 2021/10/24

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

禮賓府已2年未舉行開放日。（林鄭月娥Facebook圖片）

特首林鄭月娥因手傷休假，雖然她曾言，康復需2至3個星期，不過，習慣了忙碌的林太，似乎已經坐不住，透露自己明天就會恢復處理行政長官的公務。

平時行程滿滿的林鄭突然休假有什麼做？她今日在社交平台透露，自己多了在禮賓府花園走動，想起已經已兩年未能舉行禮賓府開放日，無法讓市民近距離欣賞這座法定古蹟和每年春天盛開的杜鵑花，言辭間透露著可惜。

不過，她就話，很高興同樣已兩年多沒有舉辦的香港渣打馬拉松，在政府和主辦機構的共同努力下，今早順利舉行。她希望，大家繼續支持政府的抗疫工作，未接種疫苗的市民盡快打針，令香港更有條件恢復各項大型活動和跨境人員免檢疫往來，市民生活如常。

雖然明天就重回崗位，但她稱，自己的手要完全康復，生活如常，還需一段時間和勤做物理治療。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

撰文 : 傅流螢

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